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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En una palabra... Neuer desvela su postura sobre su continuidad con la selección alemana

Alemania vs Paraguay
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Tras despedirse oficialmente del Mundial, el portero del Bayern anuncia su futuro.

Manuel Neuer, portero del Bayern de Múnich, ha hablado sobre su futuro en la selección alemana tras la temprana eliminación en el Mundial 2026.

Paraguay sorprendió y eliminó a Alemania en dieciseisavos del Mundial 2026 tras ganar 4-3 en los penaltis, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, en el partido disputado la madrugada del martes en Boston, Estados Unidos.

Neuer ya había anunciado su retirada, pero regresó para este Mundial con la intención de enderezar el rumbo de la Mannschaft tras las decepciones de 2018 y 2022.

Tras la eliminación, el portero del Bayern de Múnich confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la selección alemana.

Al ser preguntado por la cadena ARD sobre su futuro, el portero, de 40 años, respondió «sí», según Fußballmarkt.

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Así, Neuer cierra su etapa internacional tras 125 partidos (quinto jugador con más encuentros) y el título mundial de 2014.


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