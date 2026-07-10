En una palabra... Mourinho enciende el entusiasmo de los aficionados del Real Madrid

El entrenador portugués José Mourinho ya trabaja en la ciudad deportiva de Valdebebas, listo para su nueva etapa en el Real Madrid, aunque la pretemporada oficial arranca el lunes.

El técnico publicó en Instagram una foto desde Valdebebas, vestido con ropa del club y el mensaje: «Vamos».

Según AS, ya trabaja en su despacho junto al nuevo cuerpo técnico para planificar la temporada.

Además, ya analiza la plantilla y habla con varios jugadores para la nueva temporada.

Para la pretemporada contará con Lunin, Arnold, Carreras, Hooysen, Asensio, Camavinga, Gonzalo García y Mastantono, además de los lesionados Militão, Rodrygo y Mendy, quienes siguen su recuperación.

Según «AS», el club ha programado cuatro amistosos gracias al aplazamiento de la primera jornada de Liga.

El equipo participará en el Torneo Teresa Herrera y jugará en Austria el 1 de agosto, más otros dos amistosos previos al debut liguero.