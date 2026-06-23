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Abobakr El Mokadem

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En una noche histórica para Cristiano, Portugal silenció a los críticos con un 5-0 ante Uzbekistán

Portugal vs Uzbekistán
Portugal
Uzbekistán
World Cup
C. Ronaldo
Portugal
Uzbekistán
EE. UU.

Don marcó un doblete

Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán este martes en la segunda jornada del Grupo 11 del Mundial 2026.

La noche fue histórica para Cristiano Ronaldo, que batió varios récords.

Cristiano Ronaldo marcó dos veces (minutos 6 y 39), y completaron la goleada Nuno Mendes (17'), un autogol de Abdulvahid Nematov (60') y Rafael Leão (87').

Portugal lidera el grupo con 4 puntos y está cerca de la clasificación. Colombia, con 3, jugará mañana contra República del Congo, tercera con 1. Uzbekistán, sin puntos, queda eliminado.

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