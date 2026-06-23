En una noche histórica para Cristiano, Portugal silenció a los críticos con un 5-0 ante Uzbekistán

Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán este martes en la segunda jornada del Grupo 11 del Mundial 2026.

La noche fue histórica para Cristiano Ronaldo, que batió varios récords.

Cristiano Ronaldo marcó dos veces (minutos 6 y 39), y completaron la goleada Nuno Mendes (17'), un autogol de Abdulvahid Nematov (60') y Rafael Leão (87').

Portugal lidera el grupo con 4 puntos y está cerca de la clasificación. Colombia, con 3, jugará mañana contra República del Congo, tercera con 1. Uzbekistán, sin puntos, queda eliminado.