El FC Barcelona envió este martes un nuevo mensaje a su joven estrella egipcia Hamza Abdelkarim, antes de la ceremonia de firma de su nuevo contrato con el club catalán.

El Barcelona había anunciado el pasado viernes que llegó a un acuerdo con Hamza Abdelkarim para renovar su contrato con el Barça hasta el año 2030, con la ceremonia de firma del nuevo contrato prevista para este martes.

Antes del inicio de la ceremonia de firma del contrato, el Barcelona publicó en su página oficial en "X" una imagen de Hamza Abdelkarim, con una de las pirámides y la Esfinge detrás de él, y la acompañó con el siguiente comentario: "Nació en Egipto, y su destino está en Barcelona".

Hamza había llegado al Barcelona procedente del Al Ahly egipcio el pasado enero, para pasar seis meses cedido con el equipo filial, antes de que el club catalán decidiera activar la cláusula de compra definitiva por 1,5 millones de euros.

La joven estrella egipcia participó con el primer equipo durante la pretemporada de cara a la nueva campaña y tuvo una actuación destacada, ya que marcó 4 goles en 5 partidos, convenciendo al técnico alemán Hansi Flick y a los responsables del Barça.

Hamza Abdelkarim estuvo en el banquillo del Barcelona en todos los partidos disputados desde el inicio de la presente temporada y jugó unos pocos minutos en la amplia victoria ante el Rayo Vallecano (5-2) en la tercera jornada de LaLiga.

Cabe señalar que Hamza Abdelkarim fue uno de los jugadores de la selección de Egipto que participó en el Mundial 2026, en el que el conjunto de Egipto alcanzó los octavos de final por primera vez, un logro histórico.

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