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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En un vídeo, un exjugador egipcio se burla de Mohamed Hani: «Podría ser el máximo goleador del Mundial»

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
M. Hany
Argentina
Egipto
EE. UU.

El lateral derecho registró un dato negativo en el Mundial

Un exjugador egipcio se burló de Mohamed Hani, lateral del Al-Ahly y de la selección egipcia, tras su error en el partido contra Australia en el Mundial 2026.

Aun así, Egipto avanzó ayer a octavos del Mundial por primera vez tras ganar a Australia en los penaltis, después de empatar 1-1 al final del tiempo reglamentario y la prórroga.

El único gol de Australia fue un autogol de Hani, su segundo en el torneo tras el marcado contra Bélgica.

Tras el partido, Adel Abdelrahman, exfutbolista egipcio, se mostró crítico en el programa «Dorina Ghir» de Al-Saudiya.

Con ironía, afirmó: «Mohamed Hani necesita un vigilante en la selección, pues podría acabar como máximo goleador del Mundial tras sus dos tantos».

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Argentina
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EGY

Hani es el segundo jugador en la historia del Mundial con dos autogoles en una misma edición, tras el búlgaro Iván Vóstopov en 1966.

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