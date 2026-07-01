En un vídeo, Sami Al-Jaber aclara la verdad sobre su nombramiento como presidente de la Federación Saudí

Sami Al-Jaber, leyenda del Al-Hilal, ha aclarado que no asumirá la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol en sustitución de Yasser Al-Misehal.

Al-Meshal renunció el lunes tras la eliminación del Mundial 2026.

En las redes sociales se difundió un comunicado, supuestamente de la Federación Saudí de Fútbol, que anunciaba el nombramiento de Al-Jaber como presidente en sustitución de Al-Meshal; sin embargo, la leyenda del Al-Hilal lo desmintió.

En el programa «Nadina» de MBC 1, Al-Jaber afirmó: «Servir a la patria es un honor, pero hay personas competentes con la experiencia necesaria para dirigir la Federación Saudí de Fútbol».

Y añadió: «Quien ocupe este cargo debe rodearse de profesionales con un alto nivel administrativo, pues no es un trabajo individual».

Sobre el comunicado que circuló, Al-Jaber afirmó: «Es falso, y pido a Dios que conceda lo mejor a nuestra patria».

Desde su retiro en 2007, Al-Jaber ha ejercido varios cargos directivos, entre ellos la presidencia del Al-Hilal en 2018, que abandonó tras cinco meses.