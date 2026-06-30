En un vídeo, la leyenda marroquí Badou Zaki ya preveía hace 15 años que Bono sería su sucesor

Rachid Taoussi, leyenda del fútbol marroquí, reveló un secreto sobre Yassine Bounou, portero del Al-Hilal y de los «Leones del Atlas», antes de su éxito internacional.

Esta mañana, Bono llevó a Marruecos a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Holanda en los penaltis, tras un 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.





En el programa «Nadina» de MBC 1, El Taoussi afirmó: «Fui testigo de su ascenso en la liga marroquí junto a mi amigo Saíd Badou, actual entrenador de porteros de Omán».

Y añadió: «Badou El Zaki me dijo que Bono sería su sucesor, cuando aún era un portero prometedor en el Al-Wedad, antes de fichar por el Atlético de Madrid y la Liga española».

Bono debutó en el Al-Wedad en 2010, pasó al filial del Atlético en 2012 y luego jugó en Zaragoza, Girona, Sevilla y, actualmente, en Al-Hilal.