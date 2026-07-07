Algunos hinchas argentinos en el estadio «Mercedes-Benz» de Atlanta (Estados Unidos) intentaron provocar a Hossam Hassan, técnico de Egipto, tras el partido del Mundial 2026, pero su respuesta fue contundente.

Egipto cayó 3-2 en octavos y quedó eliminado tras un duelo lleno de polémica arbitral.

Egipto se adelantó 2-0 con tantos de Yasser Ibrahim y Mustafa Zico, pero Argentina remontó con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández (3-2).

Las cámaras mostraron cómo algunos hinchas argentinos en las gradas agitaron la bandera del Estado de Israel para provocarlo, tras sus declaraciones a favor de la causa palestina en la víspera del encuentro.

El técnico egipcio respondió señalando el escudo de Egipto en su camiseta y, tras insultarles, les escupió.

Hassan, que ya había expresado su apoyo a la causa palestina, declaró el lunes: «Si hay alguien en el mundo que no sienta el sufrimiento del pueblo palestino, no es un ser humano. Todo ser humano, sea europeo, estadounidense, árabe o de cualquier parte, debe sentir lo que ocurre con el pueblo palestino».

Y añadió: «Cuando un animal sufre, las organizaciones de protección se movilizan para defenderlo, mientras que nosotros vivimos cómodamente en casa, comemos, bebemos y vestimos las mejores ropas, mientras el pueblo palestino vive a la intemperie».

Y concluyó: «Es una vergüenza para el mundo y para quienes toman decisiones dejar que seres humanos vivan así. Un bombardeo en Gaza mata a miles, y el Occidente calla ante esta tragedia».

Concluyó: «Exigimos vida y justicia para el pueblo palestino, y si la FIFA defiende la justicia, nosotros debemos reclamar su derecho a la vida».

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