En un vídeo, el delantero de Australia anuncia su conversión al islam antes del partido contra Egipto

Titi Yengi, delantero de Australia, anunció su conversión al islam días antes del partido contra Egipto en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026. La noticia causó revuelo en redes.

Explicó que su camino hacia el islam comenzó al visitar una mezquita en Adelaida, donde su curiosidad por el ambiente y la oración de los fieles marcó un punto de inflexión intelectual y espiritual.

Conoció al predicador Ismail Mink durante el sermón del viernes en una mezquita de Adelaida; hablaron y, al final, Yengi recitó las dos testimonios de fe ante él. Subrayó que su decisión llegó tras un periodo de búsqueda y reflexión que culminó con la convicción de abrazar el islam.

En entrevista con «Estudios Qutbi» y «Nujum Sports», Yengi aclaró que su conversión no fue un acto repentino, sino un proceso natural a lo largo del tiempo, y narró su encuentro con el muftí Mink tras la oración del viernes: «Me preguntó si había pronunciado la shahada, le respondí que no, así que me invitó a hacerlo, y yo acepté la invitación y la pronuncié dentro de la mezquita».

Nacido en Adelaida en 2000 con raíces en Sudán del Sur, Yengi destaca en la delantera de los “Kangaroos” por su potencia y técnica.

La selección australiana se prepara para enfrentarse a Egipto en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, con ambos equipos buscando el pase a octavos.