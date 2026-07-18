En un solo partido, Inglaterra igualó el récord de encuentros por el tercer puesto

Inglaterra terminó la primera parte 4-0 ante Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, disputado este sábado. Así se acerca a igualar la mayor victoria en la historia de los terceros puestos.

El récord actual, de cuatro goles, se marcó en 1994 cuando Suecia venció 4-0 a Bulgaria.

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Declan Rice abrió el marcador en el 3, Ezri Konsa dobló la ventaja en el 18 y Bukayo Saka firmó el tercero y cuarto en los minutos 37 y 45+1.

Según la red francesa «stats foot», el tanto de Rice es el más rápido que Francia ha recibido en un Mundial desde el que marcó el inglés Brian Robson en el primer minuto del duelo de 1982.

Además, es la primera vez que Francia recibe dos goles en los primeros 20 minutos de un partido y la primera desde 2010, con Raymond Domenech, que encaja dos o más tantos en dos encuentros consecutivos del torneo.

Los franceses cayeron 2-0 ante España en semifinales.



