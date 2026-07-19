En un partido oficial, ¡Francia sufrió su peor goleada en 118 años!

La selección francesa perdió 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, su peor resultado en décadas.

Según la web francesa «stats foot», los Bleus encajaron seis goles en un partido por primera vez desde el amistoso contra Suiza (6-2) el 12 de octubre de 1960.

Lee también

En medio de la indignación británica, la Casa Blanca respalda a Argentina en la crisis de las Malvinas

En vídeo... Chouber: Lajja y Motsepe apoyan el aumento del número de clubes en las competiciones africanas

Es solo la segunda vez que Francia recibe seis o más goles en un partido oficial, tras la histórica derrota 17-1 contra Dinamarca en los Juegos Olímpicos de 1908.

Además, Francia encadena dos derrotas en un Mundial por primera vez desde 2010, con Raymond Domenech como seleccionador.

Además, es la primera vez que pierden dos encuentros seguidos por margen de dos goles o más en un Mundial, tras caer 2-0 ante España en semifinales.



