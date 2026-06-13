El Barcelona de balonmano se clasificó para la final de la Liga de Campeones 2026 tras vencer 37-32 al Aalborg danés en la prórroga el sábado.

A 40 segundos del final, perdía 28-28, pero marcó 9 goles en 10 minutos y remontó. Ahora jugará la final mañana en Berlín a las 18:00. y ya suma cinco finales desde 2020, cuando cayó ante el Kiel alemán.

El Barcelona dominó gran parte del encuentro y marcó cuatro goles seguidos en la segunda parte, lo que obligó al técnico danés Simon Dahl a arriesgar con siete atacantes sin portero. una apuesta táctica que funcionó momentáneamente y devolvió al equipo danés al partido.

Aunque el Aalborg no remontó del todo, evitó que el Barcelona se escapara en el marcador. lo que mermó la intensidad y concentración azulgrana: perdieron más balones y permitieron contraataques sin suficiente cobertura. Aun así, el portero catalán NielsEN firmó un partido perfecto con paradas decisivas, no bastó ante la insistencia danesa.

El momento decisivo

El momento más dramático llegó en el penúltimo ataque del tiempo reglamentario, con el marcador empatado a 28, cuando el Barcelona perdió el balón y el extremo Njesan se lanzó a toda velocidad hacia la portería danesa, lo que dio a Aalborg —que había perdido dos finales anteriores contra el Barcelona, la última por un solo gol— una oportunidad de oro para cambiar su historia; sin embargo, en el largo ataque posterior, tras un tiempo muerto de ambos equipos, acabó con un error del danés, que no llegó a disparar, y el partido se fue a la prórroga.

La prórroga estalló

Aunque todo apuntaba al Aalborg, el Barcelona reaccionó de forma espectacular: el portero Yank detuvo balones clave, Fredi dirigió el juego con acierto, Fábregas brilló en defensa y ataque, McCook acertó desde lejos y Gómez, autor de nueve goles en diez minutos, sentenció el partido con una explosión ofensiva sin precedentes.