En un partido de "la Edad de Piedra": Zaki tropieza en su debut con Jordania

El marroquí Badou Zaki inició su etapa al frente de la selección de Jordania con un empate 1-1 ante Siria, en el partido amistoso que ambos disputaron la noche del domingo en el estadio Rey Abdalá II de Al-Quwaysimah, dentro de los preparativos de las dos selecciones para participar en la fase final de la Copa Asiática 2027 prevista en Arabia Saudí.

La selección jordana se adelantó en el minuto 38 por medio de Ali Olwan, antes de que la selección siria lograra el empate a través de Jan Mustafa en el minuto 52, de modo que ambos conjuntos se conformaron con el empate en la primera prueba de Zaki al frente del cuerpo técnico de Jordania.

El partido vivió una crisis técnica fuera del terreno de juego, después de que la retransmisión televisiva sufriera problemas que provocaron el malestar de quienes seguían el encuentro a través de las redes sociales, antes de que los canales «beIN Sports» dejaran de completar la transmisión del partido debido a problemas relacionados con la señal.

Estaba previsto que el partido se retransmitiera a través de «beIN Sports» junto al Canal Deportivo Jordano, pero la mala calidad de la imagen y las interrupciones técnicas acompañaron la transmisión, lo que abrió la puerta a las preguntas sobre la parte responsable del fallo.

El Canal Deportivo Jordano se apresuró a aclarar su postura, asegurando que los problemas técnicos no provenían de su lado.

En un comunicado señaló: «Pedimos disculpas por los errores técnicos que acompañaron a la transmisión del partido, que se deben a la empresa encargada de la retransmisión y contratada por la Federación Jordana de Fútbol».

Y añadió el canal: «Reafirmamos nuestro empeño en ofrecer la transmisión televisiva con la mejor calidad posible», en un intento de zanjar la polémica que acompañó al proceso de emisión del partido.