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En un momento sorprendente: la estrella del Trabzonspor viaja a Emiratos antes de la repesca asiática

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Al Jazira ficha a Malik Oğlu

El club turco Trabzonspor anunció de forma oficial la conclusión de la operación de venta del contrato de su jugador Salih Malik Oğlu al club emiratí Al Jazira, en un movimiento que llegó pocas horas antes del esperado enfrentamiento que reunirá al equipo emiratí con su rival, el Al Ittihad saudí, dentro del play-off clasificatorio a la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

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El club turco confirmó, en un breve comunicado publicado a través de sus plataformas oficiales, que todos los trámites relacionados con el traspaso del jugador se han completado y que se ha firmado toda la documentación oficial, sin desvelar los detalles económicos de la operación ni la duración del nuevo contrato.

Este movimiento se enmarca dentro del plan de la dirección del Al Jazira para reorganizar las filas del equipo y reforzar su plantilla con nuevos elementos capaces de marcar la diferencia, de cara a la nueva temporada, en la que el club aspira a competir en distintos frentes, tanto a nivel local como continental.

El Al Jazira se prepara para disputar uno de sus partidos más importantes de esta temporada, cuando reciba al Al Ittihad saudí, mañana martes, en el estadio Mohammed Bin Zayed de la capital, Abu Dabi, en un duelo que no admite reparto, ya que el vencedor se clasificará directamente a la fase de liga del torneo de la Élite asiática.

El equipo emiratí afronta el encuentro en un clima de optimismo, impulsado por los factores del terreno de juego y de la afición, y con un gran deseo de aprovechar el apoyo del público esperado para sellar el billete de la clasificación y continuar la andadura continental, mientras que el Al Ittihad, apodado "El Decano", busca superar el obstáculo del play-off y confirmar su presencia en la fase de grupos, además de seguir compitiendo por el título continental.

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Se espera que el partido presencie una fuerte pugna táctica entre ambos equipos, dado que cada uno cuenta con elementos destacados capaces de inclinar la balanza, en medio de una amplia expectación de la afición ante este decisivo enfrentamiento.

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