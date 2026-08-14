El francés Karim Benzema, delantero del Al-Hilal, desató la primera crisis en las filas del equipo durante la temporada actual, en el enfrentamiento ante el Al-Faisaly en la Liga Roshn saudí.

El Al-Hilal se midió a su rival, el Al-Faisaly, recién ascendido a la Liga Roshn, la noche del viernes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la primera jornada de la competición.

En el minuto 70 del encuentro, el italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, decidió sacar del campo a Karim Benzema y dar entrada al delantero marfileño Mohammed Kader Meïté en su lugar.

El periodista saudí Nawaf Al-Ageel afirmó que la decisión de Inzaghi provocó el enfado de Benzema, ya que los vídeos mostraron al defensa francés discutiendo con uno de los ayudantes del técnico italiano por esa decisión.

Sin embargo, la estrella francesa volvió a estrechar la mano de Inzaghi y lo abrazó tras el final del partido, dando por cerrada la crisis rápidamente, después de lograr la primera victoria de la nueva temporada.

Benzema fue quien abrió los goles del Al-Hilal en la nueva temporada, ya que marcó el primer tanto en la portería del Al-Faisaly de penalti.

Desde su incorporación al conjunto durante el pasado mercado de invierno, el delantero francés ha participado en 14 partidos en las distintas competiciones, en los que ha logrado marcar 10 goles y dar 5 asistencias.