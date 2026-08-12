Después de tan solo un año de su marcha, la fortaleza roja ha vuelto a abrir sus puertas a uno de sus hijos más fieles, en un movimiento que refleja el apego del cuerpo técnico a la experiencia de jugadores capaces de marcar la diferencia en las grandes citas.

El Al Ahly anunció la tarde de este miércoles el regreso del centrocampista Akram Tawfik a las filas del equipo durante el mercado de fichajes estival en curso, con un contrato que se extiende por tres temporadas en una operación como agente libre.

El club aclaró a través de su página oficial que Essam Sarageldin, presidente del sector de contrataciones, finalizó todos los trámites económicos y administrativos de la operación en plena coordinación con Wael Gomaa, director deportivo.

El fichaje de Tawfik por el Al Ahly llega después de que el jugador rescindiera de mutuo acuerdo su contrato con el club catarí Al Shamal, al que se había incorporado en el verano de 2025 y con el que pasó una única temporada antes de decidir regresar de nuevo a su casa.

Akram Tawfik se convierte en el quinto fichaje del Al Ahly en el mercado actual, tras Ali Mahmoud, Aktay Abdallah, Sofiane Bendebka y Moncef Bakrar.

El gigante rojo se prepara actualmente para la nueva temporada 2026-2027 mediante una concentración a puerta cerrada en España, en la que se incluye un esperado enfrentamiento ante el Barcelona en el Trofeo Joan Gamper el próximo 19 de agosto.