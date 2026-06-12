En un comunicado oficial, la FIFA se pronuncia sobre la prohibición de entrada a Canadá impuesta a Partí

La FIFA informó este viernes que el ghanés Thomas Partey no jugará contra Panamá el miércoles por la tarde (hora local) en el Mundial, tras denegársele el visado para entrar en Canadá.

La FIFA informó a la agencia «Reuters»: «La FIFA confirma que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la concentración de Ghana en Boston (Estados Unidos) a Canadá para disputar el primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, tras el rechazo de su solicitud de visado por parte del Gobierno canadiense».

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La FIFA añadió que no interviene en los trámites migratorios de los países anfitriones, incluidos los visados.

Según The Athletic, Canadá le denegó el visado por las acusaciones de violación que enfrenta en Londres.

Así, la exestrella del Arsenal y el Atlético de Madrid se perderá el debut de Ghana ante Panamá en Toronto.

Pese a ello, Partey (32 años) podría reincorporarse a la selección para los siguientes encuentros, que se jugarán en Estados Unidos.

Graves acusaciones

Su convocatoria generó polémica, pues se le imputan siete cargos de violación y uno de agresión sexual en Londres entre 2020 y 2022.

El jugador del Villarreal niega los cargos y el juicio está fijado para noviembre, aunque podría aplazarse hasta 2027.

El seleccionador ghanés, el portugués Carlos Queiroz, justificó su convocatoria pese a los cargos: «Es una respuesta sencilla y clara. Que yo sepa, en Inglaterra, en Portugal y en cualquier otro lugar, vivimos en este mundo, y hasta que el tribunal dicte sentencia, la presunción de inocencia está del lado del acusado en todos los casos que se presentan ante los tribunales».

Ghana integra el Grupo 12 junto a Panamá, Croacia e Inglaterra.



