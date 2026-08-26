La Federación Italiana de Fútbol anunció este miércoles la retirada de su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino a las elecciones a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), previstas para marzo de 2027.

La Federación Italiana señaló, en un comunicado oficial, que la decisión expresa «de forma clara y transparente» su postura y se alinea plenamente con la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y su presidente, Aleksander Ceferin, ante la objeción a las últimas iniciativas planteadas por Infantino en los ámbitos de la gobernanza de la FIFA y el desarrollo de las competiciones internacionales.

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El presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, declaró: «Seguiremos trabajando junto a la UEFA y a las demás federaciones europeas para impulsar la idea de un fútbol basado en el mérito, la solidaridad, la sostenibilidad y la centralidad de la afición».

Y añadió: «Creemos en el modelo de diálogo, escucha y responsabilidad compartida que ha permitido hasta ahora al fútbol crecer e innovar y, al mismo tiempo, defender sus principios fundamentales».

El paso dado por Italia llega en medio de una creciente oposición europea a Infantino, especialmente en lo relativo a la gobernanza y a la manera de tomar las grandes decisiones dentro de la Federación Internacional.

La discrepancia se agravó en el último periodo tras la propuesta de la FIFA —posteriormente retirada— sobre la venta de una parte de los derechos comerciales futuros del Mundial.

Seis federaciones escandinavas habían anunciado recientemente su pérdida de confianza en Infantino, que tiene las nacionalidades italiana y suiza, reclamando reformas que garanticen la independencia y la rendición de cuentas, así como mecanismos más claros para la toma de decisiones dentro de la FIFA.

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