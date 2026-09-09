¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-ASIA-2023-MATCH51-JOR-QATAFP
Abobakr El Mokadem

Traducido por

En un comunicado oficial: el Al Ahly anuncia acciones legales contra el "falso Amuta"

Arab Contractors vs Al Ahly SC
Arab Contractors
Al Ahly SC
Premier League
H. Ammouta
Egipto
Marruecos

Movimiento rápido de Liverpool

 El Al-Ahly egipcio emitió un comunicado oficial este miércoles relativo al marroquí Houcine Ammouta, director técnico del primer equipo de fútbol.

Apareció una cuenta verificada en la plataforma "X" con el nombre de Houcine Ammouta, director técnico del Al-Ahly, en la que se publicaron cuestiones técnicas relacionadas con el equipo, lo que generó una amplia polémica.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora

Pero el Al-Ahly emitió un comunicado oficial en el que afirmó: "Houcine Ammouta, director técnico del equipo, no posee ninguna cuenta en las redes sociales (Facebook, X, Instagram)".

Y añadió: "Se están tomando las medidas legales frente a las cuentas falsas que le atribuyeron declaraciones que nunca hizo, que aparecieron en cuentas que no le pertenecen y con las que no tiene ninguna relación".



Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google