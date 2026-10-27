El club francés Paris Saint-Germain anunció que su estrella georgiana Khvicha Kvaratskhelia se sometió con éxito a una operación para tratar la lesión que sufrió en la rodilla derecha, en un avance que ofrece a la afición del equipo cierta tranquilidad sobre el proceso de recuperación del jugador, que ahora se prepara para iniciar la fase de rehabilitación.

El club parisino señaló, en un comunicado oficial publicado en su página web, que Kvaratskhelia se sometió a una operación exitosa para tratar la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, en el hospital Aspetar de la capital catarí, Doha.





El Paris Saint-Germain añadió que el jugador comenzará en la próxima etapa el programa de rehabilitación, de cara a completar su proceso de recuperación de la lesión.

El anuncio confirma el éxito de la intervención quirúrgica a la que se sometió el jugador georgiano, tras sufrir una fuerte lesión en la rodilla durante la victoria por 4-2 sobre el Barcelona en la Liga de Campeones, que requirió la intervención médica para tratar la rotura del ligamento cruzado anterior.

Este tipo de lesiones suele requerir un largo periodo de tratamiento y rehabilitación, cuya duración varía en función de la naturaleza de la lesión y de la evolución de la respuesta del jugador al programa de tratamiento.

El club francés no reveló, en su comunicado, el tiempo previsto de baja de Kvaratskhelia, ni fijó una posible fecha para su regreso a los entrenamientos o para su participación en los partidos, limitándose a anunciar el éxito de la operación y el inicio de la fase de rehabilitación.

Se espera que Kvaratskhelia se someta a un seguimiento médico continuo durante el próximo periodo, a medida que avancen las fases de recuperación, y que los pasos de su regreso a los terrenos de juego se definan según la evolución de su estado físico y su respuesta al tratamiento.

El Paris Saint-Germain confía en que el proceso de recuperación transcurra de buena manera, para que el jugador pueda volver a participar con el equipo lo antes posible, siempre que su estado médico lo permita, sin precipitar la recuperación de su puesta a punto antes de completar las fases de rehabilitación.