El periódico turco Milliyet informa de que Ibrahim Haciosmanoglu, presidente de la Federación Turca de Fútbol, y su órgano directivo ya han tomado la decisión correspondiente. Sin embargo, hasta la fecha todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Montella ya había sido objeto de críticas tras el Mundial extremadamente decepcionante del verano, cuando la eliminación en la fase de grupos de los turcos, considerados antes del inicio del torneo como un tapado, quedó sellada de forma prematura tras las derrotas contra Australia (0:2) y Paraguay (0:1). Las cuatro derrotas, algunas de ellas claras, en los cuatro primeros partidos de la nueva temporada de la Nations League hicieron que la salida del italiano pareciera ahora inevitable.

Si bien el equipo de Montella compitió con dignidad en la derrota por 0:1 ante la constelación de estrellas de Francia, las voces críticas se hicieron cada vez más fuertes tras el 1:4 contra Italia y el 0:3 en Bélgica. El lunes, Turquía también perdió el partido de vuelta contra los italianos por 1:3, por lo que el descenso de la Liga A de la Nations League está prácticamente sellado.

¿Cómo ha reaccionado Vincenzo Montella a las peticiones de dimisión en Turquía?

Los aficionados turcos ya habían pedido la salida de Montella en torno al 0:3 en Bélgica, pero el técnico de 52 años se defendió: "Estadísticamente fue un partido equilibrado. A este nivel no se pueden cometer errores. Si los cometes, el rival no te los perdona", explicó Montella, y añadió en referencia a la fortaleza de los rivales: "Estar en la Liga A es un privilegio y no un castigo. Por eso tenemos que seguir desarrollándonos, dar lo mejor de nosotros y seguir trabajando".

Getty Images

Dijo que no quería "prestar demasiada atención a las críticas actuales. Con estos jugadores hemos vuelto a ir al Mundial después de 24 años y ascendimos a la Liga A". De hecho, Turquía, con Montella al mando tras hacerse cargo del equipo en septiembre de 2023 en sustitución del técnico alemán Stefan Kuntz, despedido poco antes, se había clasificado por primera vez para un Mundial desde 2002. Además, con Montella en el banquillo, firmó una buena Eurocopa 2024, alcanzó los cuartos de final y allí solo cayó por la mínima ante Países Bajos (1:2).

¿Quién sucedería a Montella en Turquía?

De cara al Mundial, en Turquía se esperaba mucho visto un grupo asequible con Australia, Paraguay y Estados Unidos, así como una plantilla de gran nivel encabezada por Arda Güler (Real Madrid), Hakan Calhanoglu (Inter de Milán) y Kenan Yildiz (Juventus de Turín). De ahí que la decepción tras la temprana eliminación fuera enorme.

El contrato de Montella sigue vigente hasta después de la Eurocopa 2028, y en realidad el exdelantero debía llevar a los turcos al próximo gran torneo. Quién podría suceder a Montella en caso de que se confirme su destitución sigue siendo una incógnita. Los próximos partidos están programados para mediados de noviembre: primero se medirá en casa a Bélgica y luego cerrará la fase de grupos de la Nations League a domicilio ante Francia.