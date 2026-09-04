En Turquía o bien oportunidad en enero: Richarlison, fuera de la lista de la Premier del Tottenham

Richarlison parece estar cada vez más lejos del Tottenham. La señal más evidente ha llegado con la decisión de los Spurs de no incluir al delantero brasileño en la lista para la Premier League, una elección que hace ya muy complicada su continuidad en Londres.





El jugador nacido en 1997 había sido vinculado en los últimos meses también con la Juventus, cuando el club turinés buscaba un nuevo delantero centro ante la sustitución de Dusan Vlahovic y todavía no había cerrado la operación por Randal Kolo Muani. Esa vía no terminó de concretarse, mientras que ahora para Richarlison podría abrirse una nueva experiencia lejos de Inglaterra. El Trabzonspor es el club que se ha movido de forma concreta por el brasileño. La entidad turca ya habría alcanzado un acuerdo con el jugador en lo que respecta a las condiciones contractuales, dando así un importante paso adelante en la negociación.





Sin embargo, todavía queda por superar el obstáculo que representa el Tottenham, que aún no habría recibido una propuesta económica considerada adecuada para dejar salir al delantero. Los turcos tienen tiempo hasta la medianoche para cerrar la operación.