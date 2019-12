En suspenso la ida de Antonio Bareiro a México

La transferencia del ‘Demonio’ se enfrió, porque Libertad no aceptó la forma de pago.

La llegada del paraguayo Antonio Bareiro a los de Tijuana sufrió un giro, este fin de semana. Desde Libertad hablan de una pausa en la negociación, por un pequeño desajuste en la transacción.

"Es una negociación de club a club. Llegó la propuesta, pero Libertad no aceptó la forma de pago", explico este lunes a la AM730 el empresario Regis Marques.

La entidad albinegra acepta el monto que ofrecen sus pares mexicanos, pero no quiere cobrar en cuotas: “Libertad tiene una forma de trabajar. Siempre tiene que ser un monto alto y al contado”, aclaró Marques.

Si el ‘Demonio’ sigue en , deberá ser con un contrato mejorado. "Si Antonio Bareiro se queda, Libertad tiene que mejorar su contrato", aseguró su representante.

El artículo sigue a continuación

Por su parte, el presidente del club Francisco Giménez Calvo, indicó que la negociación no está caída, pero afirmó que el club mexicano debe adecuarse a lo que quiere Libertad.

"Hasta que las cosas no se cierran, no se cierran. Pero no está aún cerrada la posibilidad de que salga. El club de con el que estamos tratando es un club poderoso, tiene mucha plata. Además, Antonio Bareiro es un jugador importante, no es fácil encontrar un jugador como él", agregó Giménez Calvo.

De esta forma, lo que parecía un hecho la semana pasada ahora se encuentra en pausa, hasta que Libertad esté conforme con los términos de la negociación.