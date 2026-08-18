El nigeriano George Ilenikhena, delantero del Al Ittihad, dejó en evidencia a su compañero marroquí Youssef En-Nesyri en su primera titularidad con el equipo.

El Al Ittihad visitó al Al Najma este martes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah de Buraidah, en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas.

El partido contó con la participación del delantero nigeriano George Ilenikhena como titular por primera vez, desde su traspaso al Al Ittihad procedente del Mónaco durante el pasado mercado invernal.

Ilenikhena no defraudó las expectativas, ya que marcó un doblete en los primeros 45 minutos, concretamente en los minutos 16 y 38, tras dos potentes disparos con su pie izquierdo, el primero desde dentro del área y el segundo desde fuera.

El nivel del delantero nigeriano, de 20 años, dejó en evidencia a Youssef En-Nesyri, sobre todo porque este no ha ofrecido el rendimiento esperado desde su traspaso al Al Ittihad durante el pasado mercado invernal procedente del Fenerbahçe.

Es cierto que el delantero marroquí marcó el único gol del Al Ittihad en el empate 1-1 ante el Al Khaleej, en la primera jornada de la Liga Roshn, pero la afición del Al Ittihad reclamó darle la oportunidad a Ilenikhena a costa de él durante el próximo periodo.

Cabe recordar que el nombre de Ilenikhena estuvo vinculado a una salida del Al Ittihad en el actual mercado de fichajes de verano, en medio del interés de algunos clubes europeos por hacerse con sus servicios, aunque eso no se ha concretado hasta el momento.