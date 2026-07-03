En su despedida, Mahrez marca un récord histórico en el Mundial

Aunque la eliminación de Argelia en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026 marcó el fin de su trayectoria internacional, Riyad Mahrez dejó su huella al establecer un nuevo récord que muestra su nivel competitivo hasta el último momento.

El capitán de los «Guerreros del Desierto» fue titular ante Suiza, partido que perdieron 2-0 y que marcó su despedida de la selección tras anunciar su retiro.

Según Opta, con 35 años y 131 días, es el segundo futbolista africano de mayor edad en ser titular en la fase eliminatoria de un Mundial.

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Solo el senegalés Idrissa Gana Gaye, que jugó contra Bélgica en los dieciseisavos de esta edición con 36 años y 278 días, superó al capitán argelino.

Este dato confirma el protagonismo de Mahrez en la selección, donde fue pilar y capitán de la generación que ganó la Copa Africana de 2019.

Pese a la eliminación, Mahrez deja un legado duradero en el fútbol argelino y africano.