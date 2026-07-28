La directiva del Paris Saint-Germain recibió una respuesta contundente y tajante por parte de la estrella española Rodri, centrocampista del Manchester City, con la que zanjó los rumores en torno a su futuro ante el interés que también mostraba el Real Madrid por hacerse con sus servicios tras su reciente brillantez al frente de "La Roja" en la conquista del título de la Copa del Mundo.

Según el diario español "As", la respuesta del campeón del mundo a las últimas llamadas de contacto del Paris Saint-Germain llegó con unas breves palabras: "No, gracias". Este rechazo tajante se produjo a pesar del enorme interés del club parisino y de varios de los grandes clubes, y en medio de la existencia de dos ofertas sobre su mesa por parte de su club inglés para renovar el contrato.

El capitán de la selección española se negó incluso a escuchar los detalles de la oferta económica o sus cláusulas presentadas por la capital francesa; y pese a su gran aprecio por el interés de uno de los mayores clubes de Europa, la brújula de su decisión apunta hacia otras opciones en este momento.

Con tan solo un año restante en su contrato actual con el Manchester City, el jugador considera que su llamativa brillantez en la Copa del Mundo le otorga la fuerza suficiente para tomar su próxima decisión con precisión; pues el regreso a la liga española sigue siendo una de las opciones planteadas con fuerza, junto a la posibilidad de permanecer en Mánchester en caso de alcanzar un acuerdo que satisfaga sus aspiraciones.

Tras haber cumplido recientemente los treinta años, Rodri considera que su próxima etapa será la culminación definitiva de su excepcional trayectoria futbolística. Y ante su total descarte de la idea de marcharse a la liga saudí o a la liga estadounidense, y su preferencia por los factores deportivos y personales por encima de cualquier compensación económica, se espera que los próximos días sean decisivos para determinar su destino futuro.

De este modo, se confirma oficialmente que el destino de la estrella española no estará en París por su propio deseo; pues el diario francés "Le Parisien" afirmó que el jugador no se unirá a las filas del entrenador Luis Enrique, señalando que no existe ninguna posibilidad de cerrar el fichaje pese a los esfuerzos y el serio interés por parte de la directiva del Paris Saint-Germain.