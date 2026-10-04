Roy Keane, leyenda del Manchester United, generó asombro en el estudio de la cadena ITV después de lanzar una declaración audaz sobre Jude Bellingham, tras la aplastante victoria que logró la selección inglesa frente a su par croata por 7-0, situando a la estrella del Real Madrid en un lugar excepcional entre los futbolistas.

Keane señaló, durante su análisis del partido, que Bellingham posee todas las cualidades que podrían ayudarle a convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, indicando que llegar a ese nivel requiere, en primer lugar, mantenerse alejado de las lesiones y conservar su equilibrio mental durante toda su carrera.

Las declaraciones del exjugador del Manchester United llegaron tras una noche excepcional de Bellingham ante Croacia, donde no se conformó con marcar un gol, sino que también dio 3 asistencias, siendo uno de los elementos más destacados en la gran victoria que logró la selección inglesa.

El impacto de Bellingham no se detuvo en sus números ofensivos, pues Keane también llamó la atención sobre sus continuos movimientos sin balón, su capacidad para leer los espacios y trabajar con intensidad para ayudar a sus compañeros, además de la personalidad de líder que ya muestra dentro del campo pese a su corta edad.

Cuando Keane habló de la posibilidad de que Bellingham alcance el nivel de los mejores jugadores de todos los tiempos, el presentador del estudio, Mark Pougatch, pareció sorprendido por la magnitud del elogio, y le preguntó directamente: "¿En serio? ¿A lo largo de la historia?", en alusión a que las palabras de Keane iban más allá de considerarlo uno de los mejores jugadores de su generación.

La respuesta de Ian Wright fue aún más contundente, pues coincidió con la valoración de Keane, considerando que Bellingham ya posee el potencial que le permite alcanzar un lugar excepcional si continúa desarrollándose de esta manera.

No era la primera vez que Bellingham recibía grandes elogios desde el inicio de su carrera europea, después de haber captado con fuerza las miradas durante su etapa en el Borussia Dortmund, antes de continuar brillando con la selección de Inglaterra, especialmente durante el Mundial 2022.

Desde entonces, el nombre de Bellingham ha quedado asociado a comparaciones con varias leyendas del fútbol inglés, entre ellas Steven Gerrard, Frank Lampard y Paul Scholes, dada su capacidad para combinar el gol, la creación de ocasiones, la presencia física y la influencia en distintas zonas del campo.