«En señal de respeto a la frase del Tawhid»... Una excepción única para la «bandera saudí» durante el partido contra Uruguay

Durante la Copa del Mundo 2026, la selección saudí llamó la atención al no exhibir su bandera en el campo durante la ceremonia de presentación, una decisión inusual en el protocolo del torneo.

Mientras las banderas de los demás países se alineaban en el terreno de juego según lo habitual, los espectadores notaron la ausencia de la bandera saudí, lo que suscitó interrogantes sobre los motivos de esta decisión, que parecía deliberada y meditada.

Según el comité organizador, la decisión se tomó por respeto a la singularidad de la bandera saudí, que lleva la frase de la unidad «No hay más dios que Alá y Mahoma es el mensajero de Alá», palabras sagradas en el islam que no deben colocarse en el suelo ni tratarse de forma que pueda interpretarse como un menosprecio de su estatus religioso.

Para evitarlo, se aplicó un protocolo especial que mantiene la bandera en un lugar digno y seguro.

La decisión fue elogiada por el público árabe e islámico, que la vio como un ejemplo de respeto a los valores religiosos en el deporte.

No es la primera vez que se considera este aspecto en foros internacionales, pues los organizadores de grandes torneos suelen aplicar normas especiales para respetar el simbolismo religioso de la bandera saudí, tanto en ceremonias oficiales como en material promocional y espectáculos complementarios.

Durante el partido entre Arabia Saudí y Uruguay en Kansas City, todas las banderas se colocaron en el suelo menos la saudí, que permaneció izada. Los medios lo describieron como «un equilibrio entre la santidad de los símbolos religiosos y las exigencias del deporte moderno».