En respuesta al caso de las infracciones: Maresca aplaude la "revolución del plátano" en el Manchester City

Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, reveló que sus cuatro hijos se han sumado a la extraña ola de entusiasmo que recorre a la afición del club, después de pedirle que llevara plátanos inflables al estadio, en una escena que el técnico italiano espera que se repita durante el duelo ante el Ipswich Town, este sábado por la tarde, en medio de la creciente polémica que rodea al club tras el fallo en el caso de las infracciones financieras.

El City se prepara para disputar su primer partido como local en la Premier League desde que se emitió el fallo, con la expectativa de que las gradas se conviertan en un mar de color amarillo, después de que los plátanos inflables aparecieran en las tribunas de los aficionados del equipo durante la victoria sobre el Liverpool en la jornada pasada.

Maresca declaró, en palabras recogidas por el diario «The Sun»: «¡Es algo fantástico! Espero ver muchos plátanos en el estadio. No conocía la historia detrás de este fenómeno».

Y añadió el técnico italiano: «Crea un ambiente bonito para los aficionados y para todos los que están en el estadio. Tengo cuatro hijos y ya me lo han pedido; estarán en el estadio y veremos qué pasa».

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El fenómeno de los plátanos inflables se remonta a los años ochenta y noventa del siglo pasado, cuando el Manchester City iba y venía entre la segunda y la tercera división, antes de regresar con fuerza en los últimos tiempos como símbolo de la lealtad de la afición y como respuesta sarcástica a las presiones y críticas que recibe el club, en medio del temor a sanciones que podrían llegar hasta el descenso.

Según el diario, el Manchester City encargó cerca de 11.000 plátanos inflables a una empresa propiedad de Imre Varadi, antiguo delantero del equipo que se hizo célebre con el apodo de «Imre Banana», a quien también se le ha invitado a presenciar el partido como invitado especial.

Los informes señalan que la directiva del club pensó en un principio en disponer de 60.000 globos, una cifra próxima al aforo total del Etihad Stadium, de unos 61.000 espectadores.

Este ambiente llega en un momento en el que el City sigue negando haber cometido cualquier infracción, manteniéndose firme en su apelación contra el fallo emitido en el caso, relacionado con el uso de contratos que las autoridades competentes calificaron de ficticios, con el objetivo de inflar los ingresos en unos 830 millones de libras esterlinas durante el periodo comprendido entre 2009 y 2018.