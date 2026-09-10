En respuesta a Mourinho: Flick celebra al capitán más joven en la historia del Barcelona y lo propone para el Balón de Oro

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, respondió a la nominación que hizo José Mourinho, su homólogo en el Real Madrid, del francés Kylian Mbappé para ganar el Balón de Oro de 2026, señalando que el joven español Lamine Yamal es más merecedor de él.

Yamal siguió escribiendo nuevos capítulos en su trayectoria excepcional, después de vivir una noche histórica durante la gran victoria por 5-1 sobre el Feyenoord neerlandés, la tarde de ayer miércoles, en el marco de las competiciones de la Liga de Campeones de Europa.

Yamal no se conformó con su brillantez habitual, tras contribuir de forma directa al festival ofensivo del Barcelona con un gol y dos asistencias, sino que también cosechó dos logros históricos, después de convertirse en el capitán más joven en la historia del club, antes de marcar el primer tiro libre directo de su carrera con la camiseta del conjunto catalán.

El capitán más joven en la historia del Barcelona

Yamal recibió el brazalete de capitán en el minuto 71, tras la salida de Raphinha del terreno de juego, después de que Pedri hubiera abandonado el partido unos minutos antes.

Con 19 años y 59 días, Yamal se convirtió en el jugador más joven en llevar el brazalete de capitán del Barcelona en un partido oficial, superando el récord anterior que ostentaba Bojan Krkic, quien portó el brazalete con 20 años y 56 días durante un partido de la Copa del Rey en 2010.

Yamal no esperó mucho para dejar su huella tras recibir el brazalete, pues marcó minutos después el primer gol de tiro libre directo de su carrera, aprovechando un error en la colocación de la barrera del Feyenoord para engañar al portero Timon Wellenreuther en el minuto 77.

La estrella del Barcelona necesitó 156 partidos con la camiseta del equipo para estrenar su cuenta en los tiros libres directos.

Flick nomina a Yamal para el Balón de Oro

Tras el partido, Flick no dudó en declarar con claridad su postura respecto a la carrera por el Balón de Oro de 2026, afirmando que Yamal merece el premio.

Flick dijo, según destacó la cadena ESPN: "Es mi jugador, Lamine es un jugador del Barcelona y merece el Balón de Oro".

El técnico alemán añadió: "Lamine posee una calidad excepcional, es un jugador único. Nadie tiene lo que él ofrece sobre el terreno de juego".

Flick no se limitó a elogiar a Yamal, sino que también lamentó la ausencia de Raphinha y Pedri de la lista de los treinta candidatos al Balón de Oro, asegurando que la pareja aportó lo suficiente para tener un lugar en la lista.

Dijo: "Raphinha hizo un gran partido, y él y Pedri deberían haber estado en la lista. Ambos son jugadores excelentes, pero eso es algo que no podemos cambiar".

Van Bronckhorst se suma a la lista de apoyos

El respaldo a Yamal no llegó solo de su entrenador, pues también lo elogió Giovanni van Bronckhorst, entrenador del Feyenoord y una de las antiguas estrellas del Barcelona, afirmando que la estrella española es capaz de ganar el Balón de Oro.

El técnico neerlandés dijo: "A esta edad, ya ha ganado casi todo, a excepción de la Liga de Campeones de Europa. La afición lo adora".

Y añadió: "Puede ganar el Balón de Oro. Lo comparo con Messi y Ronaldinho. Puede conseguirlo, y la única pregunta es: ¿cuándo?".

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Yamal rechaza la campaña del Balón de Oro

Pese al aumento de las voces que reclaman conceder el premio a Yamal, el propio jugador se niega a entrar en cualquier campaña personal para conseguirlo, después de quedar segundo en las ediciones de 2024 y 2025.

Yamal dijo antes del partido contra el Feyenoord: "No necesito hacer campaña por el Balón de Oro, y no pienso en ello".

Y continuó: "Estoy orgulloso de mi equipo y de la selección de mi país. Somos campeones del mundo y gané la Liga española, y no puedo pedir más que eso".

Concluyó su mensaje diciendo: "Ese es vuestro trabajo, el de los votantes. No voy a empezar a suplicar por nada".

Cabe recordar que el nombre del ganador del Balón de Oro se anunciará el próximo 26 de octubre en una gran gala que se celebrará en la ciudad inglesa de Londres.

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