¿Una idea para un juego de beber? Funciona así: cada vez que Fabio Silva diga «the most important» en una entrevista, hay que tomarse un chupito. Pero cuidado: ¡más vale aguantar bien el alcohol!

Solo el sábado por la noche utilizó cuatro veces esa expresión, «lo más importante» en español, cuando habló con la prensa tras marcar saliendo desde el banquillo en el empate 2-2 del Borussia Dortmund ante el FC Bayern. Pero, en los pocos minutos que el delantero pasó por la zona mixta, quedó claro que había adoptado otra expresión favorita: «Everyone can see».

Una muestra: «Lo más importante fue la mentalidad. Vinimos aquí para demostrar que queremos luchar por títulos y que no tenemos miedo de ningún equipo. Creo que todo el mundo puede ver que esta temporada tenemos una gran plantilla para luchar por grandes objetivos», dijo Silva, quien al igual que su compañero Nico Schlotterbeck, que había comparecido poco antes, transmitía con su actitud la misma confianza que expresaba con sus palabras.

El portugués volvió a firmar una actuación excelente como suplente en Múnich. Su gol fue una delicia técnica: el instinto para anticipar dónde iba a llegar el balón, el control deliberado que le permitió quedar de inmediato en posición de disparo, el giro en un espacio reducido y la precisión en la definición.

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¿Paco Alcácer? ¡Fabio Silva es el mejor revulsivo de la historia del BVB!

«Mi padre siempre me decía que tenía que “oler” el balón dentro del área. Y estuve ahí para aprovechar el rechace. Me alegra haber podido ayudar al equipo», dijo. Ya era el quinto gol de Silva en partido oficial esta temporada; en toda la campaña anterior marcó tres. Siete participaciones de gol en 13 partidos son una cifra notable para alguien que solo fue titular cinco veces.

Incluso se podría llegar a decir que Silva es, de hecho, el mejor revulsivo de la historia del club de Dortmund. Naturalmente, en esta categoría se piensa sobre todo en el exdelantero del BVB Paco Alcácer, que además ostenta el récord de la Bundesliga. El español marcó doce goles tras salir desde el banquillo con el conjunto de Dortmund entre 2018 y 2020: ningún jugador ha anotado más en la historia de la liga.

Silva suma actualmente seis goles como suplente en su etapa en el Borussia. Pero, si se deja a un lado el criterio del «gol», que desde luego no carece de importancia, el jugador de 24 años supera a Alcácer. En cuanto pisa el campo, Silva aporta una energía contagiosa, influye de inmediato en el juego, se ofrece a menudo para recibir el balón y crea peligro como goleador o asistente. Su ética de trabajo como suplente es sencillamente notable.

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Fabio Silva ayudó al BVB a conseguir un mejor resultado en siete ocasiones

Y eso también se refleja en los números. De las 17 participaciones de gol que Silva ha registrado en 52 partidos oficiales con el Dortmund (ocho goles y nueve asistencias), siete contribuyeron a que el BVB acabara logrando un resultado mejor que el que tenía antes de su entrada al campo.

Sin embargo, no estaba ni mucho menos claro que el internacional en una ocasión fuera a seguir jugando esta temporada en la región del Ruhr. En verano, Silva y su entorno estaban muy interesados en un traspaso, solo un año después de que se pagaran 22,5 millones de euros a los Wolverhampton Wanderers por él.

Al parecer, la temporada anterior, a la sombra del titular indiscutible Serhou Guirassy, a quien el entrenador Niko Kovac mantuvo su confianza incluso en períodos de una alarmante sequía goleadora, había hecho mella en Silva. Aunque había acumulado unas más que respetables diez participaciones de gol (tres tantos y siete asistencias), solo fue titular en diez de los 39 partidos oficiales.

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Los rumores de traspaso en verano: esto dice hoy Fabio Silva

«Durante el mercado de fichajes hubo demasiado revuelo en torno a mí, pero es normal y forma parte del fútbol», recordó Silva en Múnich sobre aquella etapa de hace unos tres meses. El cambio de opinión llegó tras una reunión con Kovac y el director deportivo Ole Book. «Tuvimos una conversación estupenda antes de que cerrara el mercado. Siento, y también sabía, que todavía tengo mucho que darle a este club. Tengo aún más que darle. Me encanta jugar para este club y para sus aficionados. Soy feliz aquí», dijo.

El problema de Silva es que, hasta ahora, en Dortmund ha rendido claramente mejor como suplente que como titular. Cuando sale de inicio, a veces quiere hacer demasiado, le da demasiadas vueltas a las cosas, actúa en ocasiones con excesivo individualismo e intenta forzar demasiado sus propias jugadas. La temporada pasada, el BVB solo ganó tres de los diez encuentros en los que Silva fue titular. En cuatro de ellos jugó junto a Guirassy.

Precisamente esa conexión ha mejorado claramente esta temporada. Los dos delanteros transmiten alegría cuando coinciden sobre el terreno de juego y su entendimiento funcionó muy bien en varias ocasiones. «No se trata solo de goles. Como jugador, soy más que un goleador», dijo Silva. «Y más aún cuando estoy en el campo con Serhou. Nos entendemos muy bien. Es uno de los mejores jugadores en su posición. Aprendo de él todos los días».

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Entre el banquillo y la titularidad: Fabio Silva parece haber aceptado su papel en el BVB

Y entonces reapareció su nueva expresión favorita: «Todo el mundo puede ver que a veces podemos jugar juntos y que lo disfrutamos». Con ello, Silva resumió a la perfección su situación: a veces juegan juntos y a veces él está sobre el campo desde el pitido inicial, pero en un club como el BVB y con un competidor como el guineano no siempre será así.

Silva parece haber aceptado esa perspectiva. Ha desaparecido el aire malhumorado y ligeramente displicente que aún se observaba de vez en cuando en su primer año y también en la Supercopa al comienzo de la temporada. Y, en efecto, mejoró de inmediato.

«Por supuesto que prefiero jugar desde el inicio a sentarme en el banquillo. Si afirmara lo contrario, no sería sincero al cien por cien», dijo Silva. «Siempre intento mantener una actitud positiva durante la semana. Cuando veo que no voy a jugar, naturalmente me molesta al principio, pero sé que puedo ser importante para el equipo. Esta temporada lo estoy siendo tanto de titular como de suplente».

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¿Está el BVB listo para ganar títulos? «Esa es nuestra arma esta temporada»

Sobre todo porque, hasta ahora, ha quedado demostrado que los «rematadores», por usar una expresión que Kovac emplea a menudo para referirse a sus suplentes, tienen una enorme influencia. Las doce participaciones de gol de los suplentes del BVB igualan al RB Leipzig en lo más alto de la liga. Si se cuentan únicamente las asistencias de los suplentes del Dortmund que acabaron en gol, las ocho registradas tras ocho jornadas constituyen un nuevo récord de la Bundesliga.

Adónde conducirá todo esto, por supuesto, aún no se sabe en un momento todavía bastante temprano de la temporada. Pero el sábado, en las entrañas del Allianz Arena, se percibía entre los protagonistas que el BVB cree tener opciones de ganar títulos este año.

«Vinimos aquí para ganar. Esa tiene que ser nuestra mentalidad esta temporada», dijo Silva, que conquistó su último título hace más de tres años con el PSV Eindhoven. «Tenemos mucha calidad en nuestro equipo. Y sabemos que este año tenemos un equipo fantástico. Los que salen de inicio, los que entran desde el banquillo: siempre dejan huella. Esa es nuestra arma esta temporada: todos estamos unidos, todos estamos en el mismo barco y lo damos todo, porque los aficionados y todos los que forman parte del club merecen ganar títulos».

Fabio Silva: sus estadísticas en el BVB