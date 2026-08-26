Sky informa de que varios clubes, entre ellos también dos rivales del Bayern en la Bundesliga, habrían puesto sus ojos en Ibrahimovic. Objetivo: cerrar el fichaje del jugador de 20 años todavía este verano.

En concreto, las consultas desde la Bundesliga habrían llegado de Werder Bremen y Union Berlin, y se trataría de posibles cesiones. Entre el club hanseático e Ibrahimovic ya habría habido conversaciones al respecto. También estaría interesado Atalanta Bergamo. Para el club de la Serie A, incluso una compra sería concebible.

Una salida de este talento, que tiene contrato en la Säbener Straße hasta 2028, llegaría como una auténtica sorpresa después de los acontecimientos del verano. Ibrahimovic, tras un total de tres cesiones al Frosinone Calcio, la Lazio Roma y el 1. FC Heidenheim, está previsto de forma fija para la plantilla profesional del técnico Vincent Kompany y debe ser el primer recambio de Luis Díaz en la banda izquierda. De hecho, el campeón récord lo anunció oficialmente hace unas semanas mediante un comunicado de prensa.

"Arijon llegó al Bayern con solo doce años y ha ido haciendo su camino paso a paso a través de nuestro campus y de cesiones bien elegidas. Sobre todo en el muy buen último año en Heidenheim aprendió mucho a nivel personal para estar ahora preparado para el Bayern", declaró entonces el director deportivo Christoph Freund. "Su desarrollo ejemplifica las posibilidades que mostramos a nuestros talentos. Ahora ya no se trata solo de aprender: ahora se trata de ir a por todas, aquí en el Bayern".

El propio Ibrahimovic señaló: "Estoy enormemente feliz de tener la oportunidad de poder jugar en el club más grande del mundo. Quiero aprovechar esta oportunidad sí o sí".

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Arijon Ibrahimovic debutó con el primer equipo del Bayern en 2023

Ese viento ha cambiado un poco, ya que ahora, según Sky, tanto el Bayern como Ibrahimovic están "abiertos" a una cesión a un club en el que pueda tener más minutos que en Múnich.

El internacional alemán sub-21 debutó a comienzos de 2023, con 17 años, con el primer equipo del Bayern bajo las órdenes de Julian Nagelsmann. Después llegaron otras tres apariciones y las cesiones ya mencionadas. En la victoria por 2-1 de los bávaros en la Supercopa del pasado fin de semana ante el Borussia Dortmund, entró en la convocatoria de Kompany, pero se quedó sin minutos.