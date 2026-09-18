En realidad, el ganador del Balón de Oro 2026 solo puede ser Harry Kane

Aquellos sí que eran tiempos, hace 25 años. Entonces, en 2001, el joven Michael Owen, de 21 años, ganó el Balón de Oro, el premio individual más prestigioso e importante del fútbol mundial. El delantero había conquistado previamente con el FC Liverpool la Copa de la UEFA, la FA Cup y también la Copa de la Liga inglesa, y en el camino había marcado 24 goles.
"No sabía en absoluto qué era eso. En aquel momento ni siquiera era un tema en la prensa", reveló Owen el año pasado. Se enteró de su éxito por teléfono de boca del entonces técnico de los Reds. "Cuando Gerard Houllier me llamó y me dijo que había ganado el Balón de Oro, le pregunté: ¿qué es eso, míster?"
No quiero afirmar de manera tajante que sean esos tiempos los que deseo de vuelta. Aunque nunca me ha entusiasmado demasiado el Balón de Oro, por supuesto está completamente bien que su importancia haya aumentado de forma perceptible en los últimos años, tanto entre los jugadores como en la percepción pública.Getty Images
Lamine Yamal y Kylian Mbappe, ante el Balón de Oro: un autobombo cuestionable
Lo que, en cambio, me parece tremendamente embarazoso, inapropiado y arrogante es el cuestionable autobombo de los posibles ganadores entre los 30 nominados. Todo ello, además, respaldado por auténticas campañas de sus clubes, que no dejan pasar ninguna oportunidad para poner por las nubes a su jugador o incluso afirmar claramente que lo merece más que la competencia.
"¿Por qué no íbamos a apoyarle?", preguntó recientemente el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, en referencia a su pupilo Lamine Yamal, uno de los favoritos para ganar en la gala de este año, el 26 de octubre en Londres. Mi respuesta: porque eso no tiene nada que ver con la humildad ni con dar ejemplo. Porque, como siempre subrayan innumerables entrenadores en todo el mundo, la verdad está sobre el campo y no hacen falta declaraciones tan fáciles de interpretar para colocar al propio jugador por encima de los demás. Y porque, sencillamente, resulta antipático.
Es completamente ridículo que, como hizo recientemente Yamal, un chico de 18 años se siente y afirme: "Para ser sincero: creo que este año merezco este premio, por lo que he ganado". Es completamente soberbio cómo Kylian Mbappe, del Real Madrid, se define como el "elegido" y dice que "ningún jugador fue mejor que yo la temporada pasada". Imaginen por un momento que, en el fútbol formativo, dentro de un deporte de equipo, alguien hablara así de sí mismo.
Balón de Oro: los diez últimos ganadores
Año
Ganador
2025
Ousmane Dembele
2024
Rodri
2023
Lionel Messi
2022
Karim Benzema
2021
Lionel Messi
2020
no se concedió
2019
Lionel Messi
2018
Luka Modric
2017
Cristiano Ronaldo
2016
Cristiano Ronaldo
2015
Lionel Messi
Campañas antes de la entrega del Balón de Oro: Jose Mourinho se deja en evidencia
Es cierto que estas campañas dirigidas en la previa de la entrega del premio hace tiempo que no son ninguna novedad. Este año, en un deporte en el que con razón siempre se subraya la importancia del colectivo, quizá han sumado algo más de egoísmo exhibido. Pero ya en 2013, por ejemplo, el Real reunió a un grupo formado por Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas y Sergio Ramos para hacer muchísima publicidad a Cristiano Ronaldo en su pulso con Lionel Messi y Franck Ribery; y eso, por desgracia, con éxito, en mi opinión.
Hace dos años, los blancos incluso provocaron un escándalo al cancelar sin más el viaje a París y boicotear la gala. Antes se había filtrado que ganaría Rodri y no Vinicius Junior. En su lugar, emitieron el siguiente comunicado: "Si los criterios para la entrega del premio no declaran vencedor a Vinicius, esos mismos criterios deberían declarar vencedor a Carvajal. Como no fue así, es evidente que el Balón de Oro y la UEFA no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta".
Y más recientemente, nada menos que el actual técnico del Real, Jose Mourinho, ha dejado al descubierto toda la locura política que hay detrás del Balón de Oro y se ha dejado en evidencia a sí mismo. En 2012, el portugués aún afirmaba: "¿Cómo se puede ganar el Balón de Oro sin conquistar títulos, sin ganar nada importante? No me vengáis con el Mundial de Clubes o la Supercopa: son pequeñeces. Habladme de los grandes títulos". Hace pocas semanas, después dijo: "No se puede entregar el Balón de Oro a un jugador solo porque haya ganado la Champions League o el Mundial. Los mejores jugadores del mundo son dos, tres o cuatro, y sabemos quiénes son y dónde están. Sabemos quién escribió historia individualmente este verano".Getty Images
Balón de Oro: no se debería premiar la necesidad de protagonismo ni la soberbia
Por supuesto, Mbappe tiene "argumentos para ganar el Balón de Oro", como dijo. Por supuesto, puede y quizá incluso debe ser un objetivo individual para jugadores tan extraordinarios ir a por este trofeo. Pero jamás podrían ganarlo sin sus compañeros de equipo, aunque algunos de ellos puedan tener menos talento que ellos mismos.
No se debería premiar la evidente fanfarronería, la necesidad de protagonismo y la soberbia de profesionales engreídos y de clubes que, también con ese comportamiento, contribuyen a que el fútbol moderno se aleje cada vez más de la base.
Antes de escribir aquí la última frase, quiero subrayar una vez más: no me podría dar más igual quién gane el Balón de Oro en 2026. Sin embargo, el hecho de que Harry Kane, uno de los grandes aspirantes al triunfo, supuestamente decidiera conscientemente no hacer campaña a su favor en la previa de la entrega me hace desear que precisamente un comportamiento así sea recompensado.
Balón de Oro 2026: la lista corta de 30 nombres
Jugador
Nacionalidad
Club actual
Jude Bellingham
Inglaterra
Real Madrid
Pau Cubarsi
España
FC Barcelona
Marc Cucurella
España
Real Madrid
Ousmane Dembele
Francia
Paris Saint-Germain
Luis Diaz
Colombia
FC Bayern Múnich
Bruno Fernandes
Portugal
Manchester United
Erling Haaland
Noruega
Manchester City
Gabriel Magalhaes
Brasil
FC Arsenal
Harry Kane
Inglaterra
FC Bayern Múnich
Achraf Hakimi
Marruecos
Paris Saint-Germain
Lamine Yamal
España
FC Barcelona
Khvicha Kvaratskhelia
Georgia
Paris Saint-Germain
Marquinhos
Brasil
Paris Saint-Germain
Sadio Mane
Senegal
Al-Nassr
Lautaro Martinez
Argentina
Inter de Milán
Kylian Mbappe
Francia
Real Madrid
Nuno Mendes
Portugal
Paris Saint-Germain
Lionel Messi
Argentina
Inter Miami
Joao Neves
Portugal
Paris Saint-Germain
Michael Olise
Francia
FC Bayern Múnich
Willian Pacho
Ecuador
Paris Saint-Germain
Julian Quinones
México
Al-Qadsiah
Declan Rice
Inglaterra
FC Arsenal
Rodri
España
FC Barcelona
Fabian Ruiz
España
Paris Saint-Germain
William Saliba
Francia
FC Arsenal
Ferran Torres
España
Paris Saint-Germain
Dayot Upamecano
Francia
FC Bayern Múnich
Vinicius Junior
Brasil
Real Madrid
Vitinha
Portugal
Paris Saint-Germain