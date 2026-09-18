En preparación para Marruecos: Queiroz convoca a Kudus y Ayew y descarta a Partey

Carlos Queiroz, seleccionador de Ghana, anunció la convocatoria de las "Estrellas Negras" de cara al próximo parón internacional, con el regreso de la dupla formada por Mohammed Kudus y Alexander Djiku, además del llamado al capitán Jordan Ayew, mientras que Thomas Partey se ausenta por lesión.

Ghana inicia su camino en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones con un duro enfrentamiento ante Costa de Marfil el próximo jueves, antes de recibir a Gambia el 29 de septiembre en el estadio deportivo de Acra.

Tras disputar ambos partidos, la selección ghanesa viajará a Marruecos para enfrentarse a los marroquíes en un amistoso el 4 de octubre, dentro de la preparación del equipo para los próximos compromisos.

Kudus regresa a las filas de la selección ghanesa tras haberse perdido el recorrido de su país en el Mundial 2026 por lesión, ya que estuvo alejado de los terrenos de juego durante 7 meses, antes de recuperar su estado físico y volver a estar disponible para Queiroz.

La convocatoria también contó con el regreso de Djiku, defensa del Spartak de Moscú, después de que la lesión le privara igualmente de participar en el Mundial. El jugador recuperó su forma desde entonces y ha participado de manera regular con su club, disputando 3 partidos consecutivos completos de 90 minutos antes del periodo del parón internacional.

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Jordan Ayew, presente; Partey, la ausencia más destacada

Queiroz cursó la convocatoria a Jordan Ayew, capitán de la selección, pese a su limitada participación con su nuevo equipo, el Sheffield United, desde su llegada, ya que el técnico portugués sigue confiando en la experiencia del jugador y en su rol de liderazgo con el inicio del camino de Ghana en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones.

En cambio, la ausencia de Thomas Partey representa la mayor sorpresa de la lista, ante la persistencia de sus problemas físicos que impidieron que entrara en los planes del cuerpo técnico durante el actual periodo del parón.

Caras nuevas refuerzan la lista de Queiroz

Benjamin Asare, portero del Hearts of Oak, mantuvo su lugar en la convocatoria junto a Lawrence Ati-Zigi y Joseph Anang.

Asimismo, Nathaniel Adjei regresó a las filas de la selección tras una ausencia de cerca de un año, aprovechando el destacado nivel que ofrece con el Lorient en la liga francesa.

Queiroz también premió a varios jugadores por su brillante rendimiento con sus clubes, entre ellos Jean Djeumereah, jugador del Elfsborg, y Ronald Donkor, jugador de los New York Red Bulls.

La lista incluye igualmente a Ibrahim Osman, junto a Ibrahim Sulemana, centrocampista del Sassuolo, entre los nombres que regresaron a los planes de la selección ghanesa.

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