En preparación para la llegada de Pochettino: el Manchester United despide oficialmente a Carrick

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El Manchester United anunció este jueves la salida de Michael Carrick de su cargo como entrenador del equipo, tras el decepcionante arranque de los red devils durante la presente temporada, confirmando su intención de designar a un nuevo técnico permanente lo antes posible, en medio de informaciones sobre un acuerdo con el argentino Mauricio Pochettino.

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El Manchester United aseguró, en un comunicado oficial, que había llegado a la difícil decisión de que era necesario realizar un cambio en la dirección técnica, ante la falta de resultados acordes con sus aspiraciones.

Carrick había regresado al Manchester United el pasado mes de enero, y logró conducir al equipo hasta el tercer puesto en la tabla de la Premier League al término de la temporada 2025-2026, tras conseguir 12 victorias en los 17 partidos restantes de la competición, acumulando así el mayor número de puntos entre todos los equipos de la liga durante ese periodo.

Pero los resultados del equipo cayeron con el inicio de la temporada actual, en la que el Manchester United atraviesa un periodo difícil, ya que ocupa el decimoctavo puesto en la Premier League, por debajo de la línea de descenso, además de situarse en el decimoséptimo lugar entre 36 equipos en la Liga de Campeones, sin que se aprecien indicios claros de una mejora en los resultados durante las últimas semanas.

Todas estas cuestiones llevaron a la directiva del club a poner fin a la misión del entrenador inglés, pese a su éxito a la hora de mejorar la situación del equipo durante la segunda mitad de la pasada temporada.

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El Manchester United despide a Carrick con palabras emotivas

El Manchester United quiso elogiar lo que aportó Carrick durante su etapa con el equipo, subrayando su condición de leyenda del club, tanto como exjugador como durante su reciente labor en el banquillo.

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El comunicado del club señaló: "Michael es una leyenda del Manchester United, y siempre lo será. Como hizo cuando era jugador, mostró el máximo grado de entrega y profesionalidad durante todo el periodo de su regreso al club".

Y añadió el comunicado: "Su liderazgo y sus logros durante la pasada temporada seguirán siendo motivo de aprecio y orgullo permanentes".

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El Manchester United concluyó su comunicado confirmando que la directiva trabaja para designar a un sucesor permanente de Carrick lo antes posible, sin desvelar la identidad del entrenador previsto.

El movimiento hacia el cambio del cuerpo técnico llegó tras una reunión que mantuvieron Omar Berrada, director ejecutivo del Manchester United, y Jason Wilcox, director deportivo, con Jim Ratcliffe, copropietario del club, en la ciudad de Mónaco el miércoles, para analizar el irregular arranque de temporada del equipo.

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Pochettino se acerca

Informaciones periodísticas habían vinculado al club con la contratación del argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, para suceder a Carrick en Old Trafford.

Según esas informaciones, el Manchester United alcanzó un acuerdo inicial con Pochettino para asumir el cargo de director técnico, mientras algunos detalles siguen en discusión entre ambas partes.

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El entrenador argentino está ligado por contrato a la Federación Estadounidense de Fútbol hasta mediados de 2030, y su contrato incluye una cláusula de rescisión cuyo valor asciende a cerca de 7 millones de libras esterlinas, equivalente a casi 9 millones de euros, que el club inglés deberá negociar con la Federación Estadounidense.

El Manchester United trabaja también para acordar con Pochettino los miembros del cuerpo técnico que le asistirán, en un momento en el que se espera que las negociaciones con la Federación Estadounidense se aceleren durante las próximas veinticuatro horas.

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Pese al deseo de la directiva del United de que el entrenador argentino llegue a Old Trafford lo antes posible, es consciente de su vínculo con su misión actual al frente de la selección estadounidense, que se prepara para disputar dos partidos ante Haití durante el actual parón internacional.

Las previsiones apuntan a que Pochettino podría hacerse cargo del Manchester United antes del enfrentamiento ante el Liverpool en el estadio de Anfield el 22 de noviembre, después de que la mayoría de los jugadores del equipo regresen al club de cara al próximo jueves.