En portugués: mensaje sorpresa de una leyenda del Al Hilal a Cristiano Ronaldo

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Un saludo al astro portugués

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Mohammed Al Deayea, leyenda del Al Hilal, quiso enviar un mensaje al portugués Cristiano Ronaldo, capitán del eterno rival Al Nassr, en idioma portugués.

Al Deayea publicó un mensaje a través de su cuenta personal en el sitio "X", en portugués, en el que dijo: "Gracias a la estrella mundial Ronaldo por su noble postura y su apoyo a mi país, el Reino de Arabia Saudí".

Y explicó: "El gesto de vestir el shemagh saudí es un mensaje de respeto y aprecio que valoramos enormemente. Las posturas auténticas permanecen grabadas en la memoria y ganan respeto más allá de las fronteras del deporte".

Y concluyó: "Todo mi aprecio y respeto para ti, Cristiano Ronaldo. El Reino de Arabia Saudí merece la lealtad y el cariño de todos".

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Ronaldo había acaparado todas las miradas ayer lunes, después de vestir una bufanda con la bandera de Arabia Saudí, tras el enfrentamiento ante el Neftchi uzbeko en la Liga de Campeones de Asia Élite, en un claro respaldo al Reino por los acontecimientos ocurridos allí durante los últimos días.

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Cabe recordar que la estrella portuguesa brilló con fuerza durante el partido contra el campeón de Uzbekistán, donde lideró a su equipo hacia su primera victoria en el torneo asiático, con un resultado de 3-1, en el que marcó el segundo gol de una forma espectacular.