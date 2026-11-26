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El Barcelona sigue buscando jóvenes talentos en el fútbol africano. El club ha puesto bajo observación a Ibrahim Konte, jugador de la selección sub-17 de Senegal, durante su participación en el Mundial sub-17 que se disputa actualmente en Catar. El senegalés se ha convertido así en el último nombre que despierta el interés de la dirección deportiva del club catalán, después de que esta lograra fichar al egipcio Hamza Abdelkarim y al belga Jesse Bisiwu.

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Según ha desvelado el diario senegalés «D-Sports», citado por el diario catalán «Sport», el Barcelona sigue de cerca la evolución de Konte, que ha llamado la atención por su rendimiento con las selecciones inferiores de Senegal y ya figura en la lista de talentos que interesan a varios grandes clubes europeos.

El interés por el jugador senegalés no se limita al Barcelona. El Newcastle United inglés, el Villarreal y el Club Brujas belga también se han sumado a la carrera por seguir a este talento, gracias al nivel que muestra con su selección y a las cualidades técnicas que lo han puesto en el punto de mira de los ojeadores de los clubes europeos durante el torneo que se disputa en Catar.

El Barcelona repite la experiencia de Hamza Abdelkarim

El seguimiento a Konte se enmarca en la política del Barcelona de descubrir talentos emergentes en todo el mundo y aprovechar los torneos internacionales de categorías inferiores para conocer a jugadores con un gran potencial, antes de que los clubes rivales entren con fuerza a por ellos y se dispare su valor de mercado.

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El Mundial sub-17 se ha convertido en una de las citas importantes para la dirección deportiva del Barcelona, ya que permite a los ojeadores del club seguir a algunos de los talentos más prometedores frente a selecciones y escuelas futbolísticas diferentes, además de ayudarles a evaluar las capacidades de los jugadores en un contexto de máxima competitividad.

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El club catalán ya sacó provecho de su seguimiento de la anterior edición del Mundial sub-17, celebrada en Catar en 2025, cuando logró incorporar al delantero egipcio Hamza Abdelkarim y al extremo belga Jesse Bisiwu, dos nombres que llamaron la atención de los responsables del Barcelona durante el torneo.

Esta estrategia se basa en elegir a jugadores con un gran margen de progresión e integrarlos de forma gradual en la estructura formativa del club, de modo que puedan adaptarse al estilo de juego del Barcelona, con la posibilidad de llegar al primer equipo en el futuro si logran demostrar su valía.

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¿Quién es Ibrahim Konte, el nuevo objetivo del Barcelona?

Ibrahim Konte nació el 23 de septiembre de 2009, mide 178 centímetros y pertenece a la academia Gambinos Stars Africa, situada en Banjul, la capital de Gambia, aunque representa a Senegal en las categorías inferiores.

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El joven jugador destaca en funciones ofensivas, sobre todo como mediapunta, y sobresale por su calidad técnica y su control del balón, un conjunto de cualidades que lo ha convertido en uno de los nombres prometedores a los que siguen los clubes europeos durante el Mundial sub-17.

Konte no formó parte de la convocatoria de Senegal que conquistó la Copa Africana de Naciones sub-17 en 2026, pero logró convencer al seleccionador Lamine Sané durante las concentraciones de preparación, lo que le valió la oportunidad de disputar el actual Mundial, en el que lleva el dorsal 10 con su selección.

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Senegal está encuadrada en el Grupo F del Mundial sub-17 junto a Croacia, Cuba y Tayikistán. El torneo supone una gran oportunidad para el jugador de demostrar su valía ante los ojeadores de los clubes europeos y aumentar sus opciones de fichar por alguno de los equipos interesados en hacerse con sus servicios.

Competencia europea y obstáculos para su llegada al Barcelona

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Pese al interés del Barcelona por el talento senegalés, la pugna por su fichaje no será sencilla, ante la presencia del Newcastle United, con un gran músculo financiero, además de la experiencia del Villarreal y del Club Brujas a la hora de descubrir talentos africanos, desarrollarlos y darles la oportunidad de dar el salto a niveles superiores.

Que el torneo se prolongue hasta el próximo 13 de diciembre supone una oportunidad adicional para que los responsables del Barcelona sigan al jugador y recaben más información sobre su potencial técnico y su capacidad de progresión, antes de dar cualquier paso oficial respecto a su futuro.

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Sin embargo, la llegada de Konte al fútbol español se enfrenta a un obstáculo importante relacionado con la normativa de la FIFA sobre los traspasos internacionales de jugadores menores de edad, ya que el futbolista no cumplirá 18 años hasta septiembre de 2027. Por ello, cualquier movimiento para ficharlo queda supeditado a las reglas que regulan los traspasos de jugadores que no han alcanzado la mayoría de edad.

De este modo, el Barcelona ha identificado un nuevo talento africano al que seguir en el Mundial sub-17, después de haber descubierto a Hamza Abdelkarim y Jesse Bisiwu en la edición anterior, un paso que refleja la apuesta continuada del club catalán por invertir en jóvenes talentos antes de que se conviertan en objetivos prioritarios de los grandes clubes europeos.