En plena preparación para la final del Mundial, Yamaal y su novia generan polémica en Nueva York

Lamine Yamal, de 19 años, liderará a España ante Argentina en la final del Mundial 2026, el domingo en Nueva York.

El jugador de 19 años disputará la final más importante de su carrera tras consolidarse como uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol, primero en la cantera de La Masía y luego con el primer equipo del Barcelona.

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Pese a la trascendencia del choque, el joven aprovechó un descanso para pasear por Nueva York con su novia, la influencer Inés García Santos, quien compartió en redes una foto de ambos ante un puesto de comida típica de la ciudad sede. según informó la cadena argentina «TyC Sports».

Además, la joven de 21 años publicó un vídeo en el que Yamal grababa un anuncio para la marca de ropa American Eagle, proyectado en una de las pantallas gigantes de Times Square.

El defensa Marc Popel, que solo jugó un minuto ante Austria, compartió en sus historias de Instagram un vídeo y enfocaba la cámara hacia la valla con la imagen de Yamal.

Preocupación antes de la final

Sin embargo, el último entrenamiento de la selección española, «La Roja», ha generado preocupación de cara a la final del domingo, tras la sesión aparte de Lamine Yamal.

Un vídeo de «AS» lo mostró estirando con material de recuperación y una venda en la pierna izquierda, zona donde sufrió una lesión antes del torneo.

Sin embargo, «Marca» asegura que ni Yamal ni Pedro Porro, quien también trabajó al margen, peligran para la final.

El golpe que recibió de Lucas Deny en la jugada del penalti ante Francia (2-0) provocó las molestias de Yamal, mientras que Boro sufrió solo fatiga.