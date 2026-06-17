Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

En plena efervescencia del Mundial... Hossam Hassan critica al exjugador estrella del Al-Ahly y del Zamalek

Nueva Zelanda vs Egipto
Nueva Zelanda
Egipto
World Cup
H. Hassan
Al Ahly
El Zamalek
Nueva Zelanda
Egipto
Canadá

Las decisiones del seleccionador de los Faraones han recibido críticas del seno de la selección blanca.

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha demandado a Reda Abdel Aal, exjugador de Al-Ahly y Zamalek, mientras los Faraones disputan la clasificación para el Mundial 2026.

Hossam ha encargado al abogado Ashraf Abdel Aziz que presente una denuncia y emprenda las medidas necesarias, a raíz de las críticas que Abdel Aal —su antiguo compañero en el Al Ahly y en la selección nacional— ha dirigido al cuerpo técnico de los Faraones en los últimos tiempos, según informa el diario «Al-Masry Al-Youm».

Lee también

Por orden de la FIFA... ¡Este lenguaje está prohibido en las ruedas de prensa del Mundial!

Exestrella de Brasil: «Marruecos fue el mejor… ¡No entiendo la decisión de Ancelotti!».

Abdelaziz confirmó que denunció a Abdelal ante el Consejo Supremo de Medios de Comunicación por «críticas deliberadamente hirientes, difamación y calumnias continuadas contra el “Decano”».

World Cup
Nueva Zelanda crest
Nueva Zelanda
NZL
Egipto crest
Egipto
EGY

Y añadió: «Las críticas a Hossam Hassan son personales y no tienen que ver con su rendimiento técnico al frente de la selección egipcia».

El letrado añadió que, hace una semana, ya denunció a Reda Abdel Aal ante el fiscal general, Mohamed Shawki.

¿Qué ha ocurrido?

Abdel Aal había criticado a Hassan tras el 1-1 ante Bélgica en el debut mundialista, cuestionó sus cambios —especialmente los de Salah y Ashour— y pidió «justicia».

Tampoco fueron las primeras críticas, pues ya había cuestionado la convocatoria previa al Mundial por su mayor apuesta por jugadores del Al-Ahly pese al título liguero del Zamalek.

Además, sugirió que Hassan aspira a dirigir al “Gigante Rojo” en el futuro y que esa sería la razón de sus decisiones.

Anuncios