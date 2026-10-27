Lu Ming, redactor jefe del diario "Titan Sports" y único representante chino en el jurado de votación del Balón de Oro, reveló sus elecciones en la carrera por el premio, situando al argentino Lionel Messi a la cabeza de su lista, por delante del francés Ousmane Dembélé y del español Rodri.

El inglés Harry Kane y el francés Kylian Mbappé ocuparon el cuarto y quinto puesto, respectivamente, en la valoración del periodista chino.

Según informó la cadena francesa "Foot Mercato", Lu Ming justificó su elección de Messi por los logros que alcanzó el capitán de Argentina en el Mundial, donde marcó 8 goles y dio 4 asistencias durante el torneo, además de su papel decisivo al conducir a la selección de su país hasta la final.

En cuanto a Dembélé, recibió el reconocimiento del representante chino por combinar el brillo individual con la conquista de títulos colectivos, mientras que Rodri se benefició de su papel fundamental con la selección española.

Próximos partidos SAN Primera División 10:15 RMA

Mbappé, en el punto de mira de las críticas en China

La elección de Messi en el primer puesto llega en un momento en el que se intensifican las críticas dirigidas a Mbappé en China, a raíz de un vídeo difundido recientemente en el que aparece el delantero del Real Madrid interactuando con clips satíricos que lo representan como un dictador, con una referencia al líder chino Mao Zedong.

A pesar de que Mbappé presentó una disculpa pública, las repercusiones del episodio se extendieron a sus relaciones comerciales, ya que varias marcas chinas pusieron fin a sus acuerdos con él, mientras los medios de comunicación locales seguían criticando su comportamiento.

Sin embargo, Lu Ming se apoyó en consideraciones deportivas para justificar la colocación de Mbappé en el quinto puesto, señalando la ausencia de grandes títulos en el palmarés del jugador durante la temporada objeto de valoración, a pesar de sus llamativos números individuales.

La votación del premio se cerró el pasado 28 de septiembre, es decir, antes de que estallara la crisis actual entre Mbappé y China.

Cabe recordar que Mbappé terminó la carrera por el Balón de Oro de este año en el segundo puesto, por detrás del ganador Harry Kane.