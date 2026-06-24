En plena Copa del Mundo, Bruno Fernandes se pronuncia sobre las ofertas saudíes

Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United, ha aclarado su postura sobre las ofertas de la liga saudí para el próximo mercado de verano.

El martes, con Portugal, marcó en la goleada 5-0 ante Uzbekistán en la fase de grupos del Mundial 2026.

Menos de 24 horas después, el periodista Ben Jacobs confirmó en «TalkSport» que el mediocampista planea permanecer en el Manchester United la próxima temporada.

La emisora añadió que el centrocampista comunicó a sus compañeros de selección que no quiere marcharse el próximo verano, aunque solo le resta un año de contrato.

Tiene 31 años y una cláusula de rescisión de 65 millones de euros para equipos no ingleses, lo que facilitaría su fichaje por la liga saudí de haberlo deseado.

Ya el año pasado sonó su fichaje por Al-Hilal y Al-Nassr, pero se quedó; se dijo que podría irse tras el Mundial.

Desde su llegada al United en 2020, ha jugado 327 partidos, marcado 107 goles y dado 108 asistencias.