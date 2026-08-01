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Christian Guinin

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¿En peligro la puja por Yan Diomande? El RB Leipzig, al parecer, ignora al Real Madrid

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El Real Madrid querría fichar a Yan Diomande, del RB Leipzig, pero un acuerdo entre ambos clubes todavía parece muy lejano.

Según un informe de Sky, siguen existiendo diferencias importantes, sobre todo en lo que respecta al traspaso. Según ha trascendido, el club sajón pide 120 millones de euros por el extremo de 19 años, una cifra que el Real Madrid todavía no está dispuesto a poner sobre la mesa.

Por ello, desde hace unas 24 horas reina el estancamiento en las negociaciones entre ambos clubes. Leipzig incluso habría ignorado por completo la última oferta del conjunto madrileño, ya que evidentemente no se ajustaba a sus expectativas económicas.

Así las cosas, ahora mismo todo apunta a que Diomande viajará el sábado con el club de la Bundesliga a la concentración en Austria, una circunstancia que en el Real querían evitar a toda costa. El propio jugador también esperaba que la operación se cerrara antes de entonces.

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Yan Diomande no debería jugar en el amistoso del Leipzig

El Leipzig juega un amistoso el sábado ante el SC Verl, de la tercera división, antes de partir, pero Diomande, en caso de viajar con el equipo, no debería participar para no poner en riesgo un traspaso que sigue siendo posible.

Diomande llegó al Leipzig el pasado verano procedente del CD Leganés por 20 millones de euros y firmó contrato hasta 2030. En 46 partidos entre todas las competiciones, logró 15 goles y 11 asistencias.

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En el Mundial, Diomande fue titular habitual con Costa de Marfil. En cuatro partidos del torneo dio una asistencia y llamó la atención con grandes actuaciones. Los marfileños cayeron por un ajustado 1-2 ante Noruega en dieciseisavos de final.

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