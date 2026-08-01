¿En peligro el pulso por Yan Diomande? El RB Leipzig, al parecer, ignora al Real Madrid

Según informa Sky, existen diferencias importantes sobre todo en lo referente al traspaso. Según ha trascendido, el club sajón exige 120 millones de euros por el velocísimo extremo de 19 años, una cantidad que los blancos, por ahora, no están dispuestos a poner sobre la mesa.

Por ello, desde hace unas 24 horas reina el estancamiento en las negociaciones entre ambos clubes. Leipzig incluso habría ignorado por completo la última oferta de los madrileños, ya que evidentemente no cumplía con las expectativas económicas.

Aun así, el traspaso no está descartado. Después de que en un primer momento pareciera que Diomande iba a viajar el sábado a la concentración de pretemporada en Austria con el conjunto de la Bundesliga, Leipzig confirmó justo antes del amistoso contra el SC Verl que el jugador de 19 años estaba ausente debido a una infección.

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Yan Diomande ya se ha "despedido mentalmente" del RB Leipzig

Al parecer, los madrileños y el atacante querían cerrar el acuerdo sí o sí antes de la salida de los Toros para evitar más complicaciones. Sin embargo, todo apunta a que Diomande tampoco habría jugado ante el Verl. El jugador ya se habría "despedido mentalmente del Leipzig", según Sky.

Diomande llegó el pasado verano al Leipzig procedente del CD Leganés por 20 millones de euros y firmó un contrato hasta 2030. En 46 partidos entre todas las competiciones, logró 15 goles y 11 asistencias.

En el Mundial, Diomande fue titular habitual con Costa de Marfil. En cuatro apariciones en el torneo, dio una asistencia y llamó la atención con grandes actuaciones. Los marfileños cayeron por un ajustado 1-2 ante Noruega en dieciseisavos de final.