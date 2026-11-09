En palabras de Xavi: una declaración enigmática que abre la puerta a una salida de los Países Bajos a Marruecos

Xavi Hernández, seleccionador de los Países Bajos, reafirmó su respeto por las decisiones de los jugadores sobre su futuro internacional, en una postura que abre la puerta a hablar sobre las elecciones de los futbolistas de origen marroquí que prefieren representar a la selección de Marruecos en lugar de a la de los Países Bajos, pese a haberse criado o formado futbolísticamente en territorio neerlandés.

Xavi afirmó, durante su comparecencia ante los medios para anunciar la convocatoria de la selección neerlandesa de cara al próximo parón internacional, que los asuntos relacionados con la Federación Neerlandesa competen al área encargada de la comunicación, e insistió en su pleno respeto por las decisiones de los jugadores, sin descartar la posibilidad de intervenir y hablar con ellos si necesitan apoyo o respaldo para reforzar las filas de la selección.

Las declaraciones del seleccionador neerlandés llegan en un momento en el que las elecciones de los jugadores con doble nacionalidad despiertan un gran interés, especialmente los talentos de origen marroquí que se encuentran ante la opción de representar a los Países Bajos o a Marruecos, en medio de los esfuerzos de la selección marroquí por atraer a los talentos más destacados capaces de reforzar su proyecto futbolístico.

Xavi explicó: "Es un asunto que concierne a la Federación Neerlandesa, que es la que se encarga de la comunicación en este tema. Yo respeto las decisiones de los jugadores y, por supuesto, puedo intervenir y hablar con ellos si existe la necesidad de contar con ellos y reforzar las filas de la selección".