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El francés Christophe Galtier, entrenador del Neom, consideró que tres jugadores fueron la causa de la derrota que sufrió su equipo ante el Al-Ittihad en la Liga Profesional Saudí.

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El Al-Ittihad se impuso por 1-0 al Neom en el partido que ambos disputaron el viernes por la noche en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal de Yeda, correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Profesional Saudí.

En declaraciones en la rueda de prensa posterior al encuentro, recogidas por el diario saudí «Asharq Al-Awsat», Galtier afirmó: «Quiero deciros lo mismo que les he dicho a los jugadores en el vestuario: estoy orgulloso de ellos y espero que sigan con esta misma ambición».

Y añadió: «Ha sido duro perder este partido, porque el Neom ha jugado con fuerza, pero el Al-Ittihad es también uno de los equipos más fuertes de Arabia Saudí».

El técnico prosiguió: «En la primera parte, el Al-Ittihad controló bien el partido, y nosotros desperdiciamos algunas ocasiones importantes».

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Y continuó: «Los cambios del rival fueron acertados y ayudaron a generar ocasiones. Nosotros también las creamos, pero tenemos un equipo joven y nuevo, a diferencia del Al-Ittihad, que cuenta con mucha experiencia».

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El entrenador francés también se refirió a la ausencia de su estrella argelina Saïd Benrahma en el partido ante el Al-Ittihad, después de que su nombre figurara en el once inicial, así como a la presencia de su delantero francés Alexandre Lacazette en el banquillo.

Al respecto, Galtier explicó: «En cuanto a Saïd Benrahma, iba a jugar hoy, pero notó un problema muscular, así que decidimos descartarlo para no correr riesgos».

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Y prosiguió: «Echamos de menos a Saïd y a Lacazette, que son dos de los máximos goleadores del Neom. Los apartamos por precaución después de que sintieran molestias musculares. Estaba previsto que se repartieran los minutos del partido, pero Alexandre no pudo terminarlo después de entrar».

Asimismo, señaló: «El plan de hoy se basaba en conservar el balón, porque al estudiar al Al-Ittihad vimos que está en su mejor versión cuando tiene la posesión».

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Y concluyó: «En las transiciones al contragolpe, el Al-Ittihad tuvo más opciones gracias a su jugador marroquí, que destaca por su velocidad (Youssef En-Nesyri)».

Galtier se refiere al delantero marroquí Youssef En-Nesyri , que comenzó el partido en el banquillo, ya que el alemán Jens Fissing, entrenador del Al-Ittihad, prefirió alinear de titular en su lugar al delantero nigeriano George Ilenikhena.

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Sin embargo, el técnico alemán no esperó mucho: retiró al delantero nigeriano al inicio de la segunda parte y dio entrada a En-Nesyri en su lugar, un cambio que alteró por completo el desarrollo del partido a favor del Al-Ittihad.

Los movimientos del delantero marroquí causaron muchos problemas a la defensa del Neom, y estuvo cerca de marcar en más de una ocasión, aunque le faltó precisión en el último toque.

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El desahogo llegó en el minuto 75, cuando el centrocampista argelino Houssem Aouar envió un pase en profundidad a la cabeza de Youssef En-Nesyri, que logró mandarlo al fondo de la red del equipo visitante.

En un primer momento, el árbitro anuló el gol por un supuesto fuera de juego del delantero marroquí, antes de consultar con el VAR, que confirmó que el tanto de En-Nesyri era válido.