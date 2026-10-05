Con un promedio de 2,03 puntos por partido tras 79 encuentros dirigidos, Kovac presenta un balance excelente en Dortmund. El Borussia, que ya la temporada pasada, como sólido subcampeón, tuvo la mejor defensa de la Bundesliga, lidera ahora la clasificación con pleno de puntos después de cuatro jornadas.

La forma de trabajar de Kovac ha evolucionado sin duda con los años, pero la base de su idea de juego se ha mantenido siempre igual en sus distintas etapas en el Eintracht Frankfurt, el Bayern de Múnich, el Wolfsburgo o el AS Monaco: el técnico de 54 años exige disciplina defensiva y una gran disposición al esfuerzo de todos los jugadores sobre el campo.

De ello también puede dar fe Lukas Hradecky. El guardameta recordó la etapa compartida a orillas del Meno, donde disputó un total de 90 partidos oficiales a las órdenes de Kovac entre 2015 y 2018 y hace ocho años ganó la DFB-Pokal con el croata.

"La verdad es que no soy ningún fan del ergómetro, pero enseguida nos dimos cuenta de cómo había mejorado nuestra condición física", dijo Hradecky sobre los inicios con Kovac. "La resistencia fue uno de sus grandes temas desde el principio. Y eso luego se vio directamente en los partidos sobre el campo".

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"No es casualidad": Lukas Hradecky elogia al técnico del BVB Niko Kovac

El finlandés, que hoy milita en el exclub de Kovac en Mónaco, explicó: "La estabilización de la defensa era muy importante para él, y ahí también mejoramos claramente después de unas semanas. No es ninguna sorpresa que el Dortmund esté ahora entre los clubes con menos goles encajados. Eso se ve realmente en cada uno de sus equipos; también en Mónaco se sigue hablando de ello a día de hoy cuando se trata de él. No es casualidad. Simplemente es lo bastante inteligente como para saber que eso es exactamente lo que gana los partidos".

Hradecky también destacó la forma de dirigirse de Kovac al equipo, aunque subrayó que para los jugadores no hay alternativa a sumarse a su camino. "La convicción como motivador, la capacidad de arrastrar consigo a un equipo y a un club, esa ya era su mayor fortaleza en Frankfurt", dijo el jugador de 36 años. "Dijo: lograremos la permanencia si lo hacéis como yo os digo y me seguís. Al final tenía razón".

Kovac se hizo cargo de los hessianos a comienzos de marzo de 2016 en la 16.ª posición de la tabla y sumó doce puntos en los partidos restantes. El Frankfurt siguió 16.º, pero no descendió gracias a una emotiva victoria a domicilio por 0-1 en la promoción ante el Núremberg. En los años siguientes terminó en el undécimo y octavo puesto, poniendo así en marcha el desarrollo que llevó al Eintracht a grandes éxitos en el pasado reciente, con la conquista de la Europa League en 2022 como punto culminante.

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Niko Kovac se habría reunido recientemente con antropólogos

También Bobic, en su día director deportivo del Eintracht, elogió la relación de Kovac con el equipo, marcada por una combinación de rigor y cercanía. Según kicker, el actual entrenador del BVB se habría reunido recientemente "por iniciativa propia" con antropólogos para poder transmitir sus mensajes a los jugadores de distintas maneras, acordes con su origen cultural.

"Lo que me impresionó es que siempre busca caminos nuevos, se informa y se deja inspirar", dijo Bobic, hoy director deportivo del Legia Varsovia. "Recuerdo que entonces en Frankfurt incorporó a nutricionistas y cambió la comida. Casi fue demasiado; al final daba la sensación de que para los jugadores solo había hierbas y ya no carne, y un argentino como David Abraham se puso algo agresivo (ríe)".

Hasta qué punto es realmente sostenible el éxito actual del BVB esta temporada, Kovac empezará a obtener las primeras respuestas en las próximas semanas. Solo en octubre hay programados siete partidos, empezando por el encuentro en casa de la 5.ª jornada de Bundesliga el próximo viernes por la noche ante el Werder Bremen.

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