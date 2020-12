En México, ¿qué canal transmite Real Madrid vs Atlético de Madrid y a qué hora es?

Ambos vienen de conseguir el boleto a octavos de final de la Champions League y ahora van por una victoria en el derbi.

y se miden en el derbi de la capital española, correspondiente a la Jornada 13 de La Liga. Tanto blancos como rojinegros vienen de conseguir el boleto a los octavos de final de la y ahora buscan cerrar la semana con una victoria en uno de los partidos más interesantes del fin de semana.

Contenidos:

Por ello, a continuación en Goal te ofrecemos las alternativas para sintonizarlo en la televisión mexicana.

DÍA Y HORARIO DEL REAL MADRID VS ATLÉTICO DE MADRID

El duelo entre ambos conjuntos se encuentra programado a las 14:00 horas, tiempo del Centro de . En el Noroeste (Baja California) comenzará a las 12:00 horas, en el Pacífico a las 13:00 (Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora) y en el Sureste a las 15:00 (Quintana Roo).

TRANSMISIÓN DEL REAL MADRID VS ATLÉTICO DE MADRID

Para la República Mexicana, el sistema de cable SKY es el único que transmite el futbol español, así como distintas ligas europeas. Esto, por supuesto, en exclusiva para sus suscriptores.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Desafortunadamente para la mayoría de la audiencia, este únicamente se accede a él a través de la TV cerrada. O sea, no se encuentra disponible para la televisión gratuita. En otros términos: se necesita desembolsar una cantidad por mes para disfrutarlo en nuestras pantallas.

¿QUÉ CANAL ES ESPN EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Sky Sports nada más existe para un sistema de cable: el mismo Sky, puesto que es su oferta personalizada de programación deportiva. Léase que no está ni para Izzi, Megacable, Dish o Total Play.

La Premier League suele ubicarse entre el canal 524 (1516 en High Definition) al 529 (1523 en HD), de acuerdo con la cifra de enfrentamientos por horario.

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de Blue to Go. La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

Si contratase Sky, entonces BTG tiene un costo extra de 20 pesos mexicanos para poder seguir completamente en vivo los cotejos de Premier League y muchos más del futbol europeo.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Ferland Mendy; Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro; Rodrygo, Karim Benzema, Vinicius.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Felipe, Stefan Savic, Mario Hermoso; Kieran Trippier, Koke, Marcos Llorente, Saúl Ñíguez, Carrasco; Joao Félix y Luis Suárez.