En México, ¿qué canal transmite Barcelona vs Athletic Bilbao por la final de la Copa del Rey y a qué hora es?

El equipo de Ronald Koeman buscará quedarse con el título en el Estadio La Cartuja.

La Copa Del Rey tiene en el encuentro entre Athletic Bilbao y FC Barcelona la definición de una nueva edición que fue apasionante desde la primera ronda, para la que llegan después de haber superado importante sinodales el pasado mes de marzo.

Tanto el Athletic como el equipo de Ronald Koeman confirmarán quién se quedará con el título que aún está en manos de la Real Sociedad, club que ha sido un constante en su palmarés en él. Los primeros vienen de dejar en el camino al Levante mientras que los segundos de derrotar al Sevilla.

Por ello, a continuación en Goal te ofrecemos las alternativas para sintonizarlo en la televisión mexicana.

El duelo entre ambos conjuntos se encuentra programado a las 14:30 horas, tiempo del Centro de México . En el Noroeste (Baja California) comenzará a las 12:30 horas, en el Pacífico a las 13:30 (Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora) y en el Sureste a las 14:30 (Quintana Roo).

Dentro del país, Sky es dueño de los derechos de la Copa del Rey. Por ende, lo tendrá en exclusiva a través de Sky Sports.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, este únicamente se encuentra disponible en la TV cerrada . Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

SKY IZZI MEGACABLE DISH TOTAL PLAY Sky Sports 510 / 1510 - - - -

Si no cuentas con un televisor, como opción tienes el móvil a través de la app de Blue To Go (cabe recalcar que necesitas tenerlo contratado en tu paquete de proveedor para disfrutar de su señal). La aplicación se obtiene para cualquier teléfono inteligente con sistema operativo Android e iOs para después conectarla mediante Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

POSIBLES ALINEACIONES

Athletic Bilbao (1-4-4-2): Unai Simón; De Marcos/Capa, Yeray/Unai Núñez, Íñigo Martínez, Yuri; Álex Berenguer, Dani García, Unai Vencedor/Vesga, Muniain; Williams y Raúl García

FC Barcelona (1-3-4-1-2): Ter Stegen; Mingueza, Piqué/Araújo, Lenglet; Dest, Busquets, De Jong, Jordi Alba; Pedri; Messi y Dembélé