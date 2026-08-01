En medio del terremoto de la FIFA: la Federación catarí revela su postura sobre Infantino

La Federación Catarí de Fútbol dio la bienvenida este sábado a la decisión del presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, de retirar la propuesta "FIFA Forward Enterprise", subrayando que el paso va en beneficio de la comunidad futbolística mundial y refuerza la unidad de las federaciones nacionales miembro.

El comunicado de la Federación Catarí señaló que su presidente, el jeque Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, celebró la decisión de Infantino de no seguir adelante con la propuesta "en aras del interés general de la comunidad futbolística internacional".

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El comunicado añadió: "A pesar de que la propuesta incluye algunas ideas que merecen ser estudiadas, elogiamos que se sitúe la continuidad de la unidad de todas las federaciones nacionales miembro como prioridad inmediata en el periodo actual, así como la sensatez que hay detrás de esta decisión".

Y prosiguió: "En la Federación Catarí de Fútbol reafirmamos nuestro pleno apoyo a los continuos esfuerzos del presidente Infantino para desarrollar y hacer crecer el fútbol en todo el mundo".

¿Qué ocurrió?

La oposición al plan de Infantino se intensificó con fuerza. Dicho plan contempla la creación de una nueva empresa denominada FIFA Forward Enterprise, que reuniría las operaciones comerciales y las operaciones de organización de los torneos de la Federación Internacional, abriendo una parte de ella a inversores del sector privado.

La Unión Europea de Fútbol (UEFA) anunció que boicotearía los torneos de la FIFA si Infantino insistía en su proyecto, que también encontró la oposición de la Confederación Asiática y de la Concacaf.

Asimismo, el estadounidense Carlos Cordeiro, destacado asesor del presidente de la Federación Internacional, dimitió en oposición a la propuesta, que también generó críticas por parte del francés Kevin Lamour, director ejecutivo de operaciones de la FIFA.

Ante esta rebelión que vivió el mundo del fútbol, el presidente de la FIFA se vio obligado a anunciar la retirada de su polémico proyecto, aunque ello no detuvo las críticas, ya que la UEFA parece insistir en apartar a Infantino de su cargo, mientras que la Concacaf reclamó "una revisión de la presidencia de la Federación Internacional".