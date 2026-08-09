En medio del interés del Real Madrid: Alonso presiona al Chelsea para arrebatarle una estrella al Arsenal

Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, presiona a su club para fichar a Martin Zubimendi, la estrella del Arsenal que logró incorporar al brasileño Bruno Guimaraes en una operación valorada en 75 millones de libras esterlinas.

La llegada del jugador brasileño al norte de Londres ha provocado especulaciones sobre la posible salida del centrocampista del Arsenal que se incorporó el verano pasado.

Zubimendi disfrutó de un inicio brillante en su etapa con el Arsenal tras su traspaso el verano pasado por 60 millones de libras esterlinas procedente de la Real Sociedad, pero bajó su rendimiento cerca del final de la temporada y perdió su lugar en el equipo durante las últimas etapas del curso y en la final de la Liga de Campeones del Arsenal ante el Paris Saint-Germain.

El diario inglés "Metro" informó, citando al español "Mundo Deportivo", que Zubimendi se encuentra ahora en una "situación de riesgo" tras la llegada de Guimaraes, y que su futuro dista mucho de estar asegurado.

Se dice que el Real Madrid está estudiando una nueva jugada para fichar a Zubimendi, después de haber fracasado en su intento de incorporarlo el verano pasado.

Pero el gigante de LaLiga se enfrenta a una "feroz competencia" por parte del Chelsea, que recibe la presión del nuevo entrenador Alonso para llevar a Zubimendi a Stamford Bridge.

Alonso trabajó con Zubimendi en la Real Sociedad antes de intentar ficharlo durante el breve periodo que estuvo al frente del Real Madrid.

La postura del Arsenal sobre la venta de Zubimendi sigue sin estar clara, pero el diario "Mundo Deportivo" asegura que quieren al menos 90 millones de euros (77 millones de libras esterlinas) para aceptar su salida.